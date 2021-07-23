Наконец-то Брэнсон (он, кстати, очень похож на Зафода Библброкса, президента Галактики) слетал в космос или почти что в космос! Ну, недотянул немного до линии Кармана, считающейся границей космоса, но так ли это важно? По меркам НАСА он в космосе побывал.

Эта линия получила имя американского учёного Теодора фон Кармана, который определил, что на высоте 100 км аэродинамическая авиация становится невозможной – скорость, необходимая для создания подъёмной силы, будет больше первой космической.

Бизнес-проект Брэнсона пусть и уступает размаху Илона Маска, пусть и затянулся на 15 лет, но оказался в итоге успешен, и уже выстроилась огромная очередь желающих повторить его прыжок – около 700 человек. Так ведь еще и Безос совершил успешный прыжок! И еще более подогрел ажиотаж. Желающих заплатить немалые за полеты на их кораблях найдется много, и в сети смеются: не заставит ли Путин своих миллиардеров включиться в соревнование?

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Не думаю. Космос, судя по делам в этой отрасли России, отнюдь не входит в круг его и его жирных котов интересов – как и наука в целом. Этим он близок Трампу, который в каждом бюджете требовал резкого сокращения расходов на новые технологии, зашиту окружающей среды и науку.

Взять ERA (European Robotic Arm) — дистанционно управляемый робот-манипулятор, заказанный Европейским космическим агентством для сборочных работ и обслуживания российского сегмента МКС. Он был создан еще в 2004 году консорциумом европейских фирм с Dutch Space в качестве главного подрядчика. Хорошая машина: может перемещать грузы массой до 8 тонн с точностью до 5 мм. И в отличие от знаменитого канадского манипулятора, сама может перемещаться на новые места работ. Но если Канадарм-2 трудится на МКС с 2001 года, то бедная ERA вот уже 17 лет не может попасть на станцию и все эти годы хранилась в специальном контейнере, заполненном азотом.

Почему? Потому что Россия, Путин. Это на дворцы в Геленджике, на заморские авантюры в Сирии он находит миллиарды, на Агентство интернет-исследований (фабрика троллей), на "Новичок", но не на вакцинацию населения и не на космос.

ERA планировалось разместить на российской Научной энергетической платформе (НЭП), каковую хотели запустить на борту шаттла. Однако из-за катастрофы "Колумбии" количество полётов шаттлов было сокращено и от этой платформы пришлось отказаться. Новым местом для ERA должен был стать многофункциональный и многострадальный лабораторный модуль "Наука", однако лишь в мае 2021 года манипулятор установили на него.

История этого модуля как нельзя лучше характеризует состояние дел в России. Их можно охарактеризовать кратко: системный кризис. И не только Роскосмоса, но всей страны во всех сферах.

Дело в том, что история эта началась еще в 1995 году, когда одновременно с созданием функционально-грузового блока "Заря" (первого модуля МКС) началось создание его дублёра на случай непредвиденной ситуации. Затем, когда стало ясно, что полезно иметь на МКС спецмодуль для научных экспериментов (научные задачи с наибольшим эффектом решают в отдельных модулях, таких как американская лаборатория "Дестини", европейский "Коламбус" и японский "Кибо"), в 2004 году решили заняться работами по многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) "с использованием задела по ФГБ-2".

Говоря простыми словами, основе модуля уже четверть века. Поэтому специалисты не любят говорить ни о шансах его успешного запуска, ни о его перспективах. И даже если брать за точку отсчета 2004 год, то становится не легче – за 17 лет огромная страна, получающая триллионы от экспорта нефти и газа, страна с сотнями миллиардеров, заводящих себе суперяхты габаритами с тяжелый крейсер, не могла достроить и запустить на орбиту модуль, дающий смысл российскому сегменту МКС!

Не станем подробно отслеживать перипетии эпопеи, отметим лишь особо пикантные детали, а остальное сведем в таблицу, так будет короче. Так, 12 июля 2013 года стало известно, что выявлено большое количество брака со стороны Центра им. Хруничева. Замусоренными оказались трубопроводы системы заправки горючим. Запуск модуля с грязью в топливной системе мог привести к поломке двигательной системы всей МКС и "Науку" отправили назад изготовителю.

Но дела шли неспешно (в отличие от энергии, с которой российские войска оккупировали в это время Крым и часть Донбасса) и 14 июля 2014 года сообщили, что график восстановительных работ предусматривает их завершение в... феврале 2016 года.

Однако Россия есть Россия и в начале 2017 года опилки обнаружили уже и в топливных баках модуля. Встроенные в модуль, они были спроектированы специально для этого корпуса в начале 1990-х годов и их производство было закрыто, а потому заменить их на тот момент было просто нечем. Попытки промыть баки не увенчались успехом, поэтому была проведена разрезка, промывка и сборка испытательного макета топливного бака. Успеха добиться не удалось: после финальной сварки в баке было обнаружено нарушение герметичности.

Так оно и тянулось и 25 марта 2019 года очередной глава Роскосмоса журналист Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о замене старых баков на баки от РБ "Фрегат". Со старыми баками возник целый ряд проблем в связи с негодным хранением, в частности, имеются микротрещины, подтвердился факт усталости металла, также на баки утеряна документация. Хотели было изготовить новые баки, но затем появилась информация, что модуль запустят со своими штатными баками, мол, они успешно прошли испытания и установка переделанных баков от разгонного блока "Фрегат" не потребуется.

Вот такой порядок в ракетно-космической отрасли России... Из-за того, что корпус модуля был изготовлен 19 лет назад, пришлось заменить практически все оборудование, за исключением двигательной установки и топливных баков: срок эксплуатации первой продлен, а производителя баков, завода "Серп и молот", уже не существует..

И даже на Байконуре, уже перед стартом, 1 июля текущего года модуль "Наука" был возвращен в монтажно-испытательный корпус для устранения некоего замечания. По неофициальной информации, причинами оного могла быть не до конца готовая документация и оборудование для заправки модуля, подобного которому Россия не запускала около 20 лет, или вероятность того, что работники космодрома забыли закрыть теплоизоляцией инфракрасный и звездный датчики... Бывает и такое в ядерной державе. Старт перенесли.

Кстати, в числе многочисленных проблем, появившихся после выхода модуля на низкую опорную орбиту 21 июля (не раскрылась антенна системы стыковки, не удалось протестировать двигатели) были и аварийные сигналы от инфракрасных и звездных датчиков.

Понятно, что пристыковка 21-тонного модуля к МКС дело непростое.Требовалось протянуть кабель питания из американского сегмента через модуль "Заря" по наружной поверхности станции, установить новое программное обеспечение (чтобы бортовой компьютер распознал "Науку" в составе станции), а также провести работы в открытом космосе (10-11 выходов) для подготовки отстыковки и затопления модуля "Пирс", место которого должна занять "Наука".

Отстыковка модуля "Пирс" должна состояться непосредственно перед прибытием МЛМ, чтобы в случае нештатной ситуации не остаться сразу без двух модулей. Поскольку стыковка отложена, то и отстыковка "Пирса" перенесена на субботу.

Испытания модуля займут около года и тут мы возвращаемся к теме космического туризма. Дело в том, что Рогозин согласовал с Путиным кино на МКС. С девицами. Юлия Пересильд с режиссером и оператором готовится лететь туда, чтобы изобразить нечто патриотическое. Ей уже шьют скафандр. В числе продюсеров глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Конастантин Эрнст. И в этом ей не везет – бедная "Наука" может пасть жертвой понтов Путина: им с Рогозиным так хотелось опередить Илона Маска, который планировал снять на МКС с Крузом в главной роли, что они поломали всю программу работ космонавтов на год вперед! Между прочим, фильм будет финансироваться из бюджета отрасли, и без того наполовину разворованного.

И кстати: 26 февраля ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) на сайте госзакупок разместил контракт стоимостью 2,6 млрд рублей по поиску страховщика для модуля "Наука" с датой окончания подачи заявок и подведением итогов 11 марта. Согласно конкурсной документации, страхованием покрываются риски при запуске ракеты-носителя "Протон-М", многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и его стыковки с МКС. Страховым случаем является утрата застрахованного имущества, в том числе его полная гибель. Страховая сумма составляет 17,7 млрд рублей. 12 марта 2021 года конкурс признан несостоявшимся, так как на участие в закупке не было подано ни одной заявки.

Нежелание страховщиков рисковать вполне оправдано – возможно, неисправности удастся устранить, но пока что "Наука" застряла на орбите, на которой не продержится дольше, чем до конца августа. И бог ее знает, какие еще сюрпризы она преподнесет.

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