Мошенничество с банковскими кредитами: во Вьетнаме миллиардерша приговорили к смертной казни за финансовые преступления

Суд в Хошимине приговорил 67-летнюю предпринимательницу вьетнамского происхождения Чионг Ми Лан к казни за ограбление одного из крупнейших банков страны в течение 11 лет. Глава компании Van Thinh Phat стала одной из немногих женщин, которых решили казнить, но и размеры мошенничества считаются чрезвычайно большими.

Об этом пишет BBC. Чионг Ми Лан был признан виновным в получении кредитов на сумму 44 миллиарда долларов от Saigon Commercial Bank.

Суд также требует от нее вернуть 27 миллиардов долларов, хотя обвинение сомневается, что это возможно.

Существует мнение, что смертная казнь была предназначена для давления на Чионг Ми Лан и заставить ее вернуть хотя бы часть украденного.

Чионг Ми Лан отказалась признать свою вину и возложила ее на своих подчиненных. По данным агентства Reuters, она намерена обжаловать решение суда.

По обвинению, Чионг Ми Лан, жена богатого гонконгского предпринимателя, путем поддельных заявок на кредиты выводила деньги из SCB, в котором она действительно владела 90% акций.

Полиция утверждает, что жертвами мошенничества стали все владельцы облигаций SCB, которые не могли забрать свои деньги и не получили никаких процентов или выплат по основному долгу с момента ареста Чионг. Более 42 тысяч человек пострадали от этого.

В ходе судебного процесса прокуроры сообщили, что было арестовано более тысячи недвижимых объектов, принадлежавших предпринимателю.

Власти также сообщили, что взятка в размере 5,2 миллионов долларов, которую Лан и работники SCB отдали вьетнамским чиновникам, чтобы скрыть нарушения и плохое финансовое положение банка, стала крупнейшей в истории Вьетнама.

По данным вьетнамских СМИ, для показаний было вызвано 2700 человек, в деле принимали участие 10 государственных прокуроров и около 200 адвокатов.

Материалы обвинения заняли 104 коробки общим весом 6 тонн. Вместе с Чионг Ми Лан перед судом предстали еще 85 человек. Всех обвиняемых сочли виновными. Четверо получили пожизненное заключение, а остальные получили разные сроки от 20 до трех лет условно. Муж и племянница Чионг Ми Лан получили соответственно девять и 17 лет заключения.

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