Молния попала в пассажирский Boeing с сотнями пассажиров на борту: момент попал на видео

Молния попала в пассажирский Boeing с сотнями пассажиров на борту. Трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний, установленной на лайнере.

Впечатляющее видео удалось снять одному из местных студентов. Об этом пишет Global News.

Самолет вылетел из международного аэропорта Ванкувера и направлялся в Лондон. После попадания молнии он продолжил двигаться в запланированном направлении и успешно совершил посадку в столице Великобритании.

По словам одного из пилотов, трагедии удалось избежать благодаря специальной системе подавления молний, установленной на лайнере.

В настоящее время самолет прошел проверку и готов к возобновлению полетов.

По данным Национальной метеорологической службы, пассажирские самолеты терпят удары молний в среднем один-два раза в год. Однако удар молнии редко удается зафиксировать на камеру.

Напомним, 34-летняя Фройланис Майрет Ривас Роман, мать двоих детей, приехала вместе с семьей на один из колумбийских пляжей. Однако домой женщина не вернулась, став жертвой природного явления. Гражданка Венесуэлы погибла от удара молнии. Момент зафиксировала одна из камер слежения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как мощная волна смыла туристов на пляже в Бразилии : момент попал на видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!