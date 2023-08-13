Мобилизационная лотерея: как в США вслепую выбирали, кто уйдет в армию

Мобилизация гражданских граждан США на войну происходила через лотерею. Так там пытались убедить обывателя в справедливости того, что именно ему, а не его соседу, необходимо приступить к оружию.

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Жеребьевка во время призыва в США использовалась почти во время всех масштабных войн XIX и XX веков. Об этом пишет BBC.

Вообще, сама идея посредством жеребьевки набирать людей в армию возникла в США почти 200 лет назад. Первая лотерея для набора призывников была проведена в 1863 году в начале Гражданской войны. Однако к тому времени можно было откупиться от призыва или найти себе замену.

Эти нормы были отменены в 1917 году. А во время Первой мировой войны США успели провести три жеребьевки для мобилизации военнообязанных. По их результатам войско пополнило почти 2,7 млн мужчин из 24 млн зарегистрированных военнообязанных.

Тогда каждый военнообязанный должен был зарегистрироваться в списке в своем округе и получить порядковый номер. Всего было 10500 номеров (на одном номере было зарегистрировано много людей из разных округов). Сама процедура жеребьевки проходила в помещении военного департамента в Вашингтоне.

Уполномоченный секретарь департамента вытаскивал из специального стеклянного аквариума перемешанные шарики с номерами и объявлял их. Военнообязанный, имевший этот порядковый номер, подлежал призыву на службу. Если его номер не называли, он оставался гражданским до следующей лотереи.

Жеребьевка производилась и во время Второй мировой войны. Но тогда карточки призывников были дважды перемешаны, а шарики вытаскивал вашингтонский чиновник с завязанными глазами в присутствии президента США.

Американские власти еще более усовершенствовали "призывные лотереи" во время кровопролитной и очень непопулярной среди населения войны во Вьетнаме.

Теперь в шариках указывали не номер военнообязанного, а дату рождения. Поэтому их было всего 366, как дней в високосном году. Шарики несколько раз тщательно перемешивали и высыпали в стеклянный барабан. А потом один за другой их вытаскивали, пока все дни года не получат свою очередность призыва.

В следующем году по требованию общественности "случайность чисел" лотереи еще раз усовершенствовали – установили два стеклянных барабана, из которых одновременно вынимали шарик с днем года и числом от 1 до 365. Так определенное число получало свой уникальный номер. Потом их еще несколько раз перемешивали, снова складывали в барабаны и снова доставали одновременно с номерами – так день года получал свое место в очереди на мобилизацию.

"Призывные лотереи" в США проводились еще дважды во время Вьетнамской войны – в августе 1971 и в феврале 1972 года. Уже в следующем году США вывели свои войска из Вьетнама и власти объявили о переходе в полностью добровольную контрактную армию.

Потребность в проведении новых "призывных лотерей" отпала сама собой. Однако этот механизм до сих пор не отменен. В любой момент американские власти могут снова объявить лотерею для мобилизации всех стоящих на военном учете мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL, экономика страны-агрессора России начинает адаптироваться к влиянию международных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину. Возвратиться к показателям довоенного времени российская экономика могла бы в 2024 году, однако этим планам может помешать мобилизация.

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