Старый поц понял, как его нагнули чехи. Причем, нагнули его же собственной бычестью и предсказуемости реакции. Они сделали крученую подачу, отославшись на Женевкую конвенцию и заявив, что если Москва не хочет строить дипотношения в рамках договора дружбы и сотрудничества, который позволяет иметь асимметричные размеры дипломатических представительств, то Чехия перейдет на дух и букву конвенции.

Если бы у Путина контингент в правительстве был чуть качественнее, чем спецотлов, то там бы в момент просчитали следующие два хода и сочли бы за лучшее вернуть чешских дипломатов на место. Ведь их и так было немного, а после лихого наскока и высылки 20 человек – и вовсе остался мизер. Но если для чехов этот мизер достаточен, то такое количество персонала в российском представительстве, практически не оставляет вакансий для шпионов. А это значит, дипломатического прикрытия в Чехии почти не останется. Ну и если Чехия оставит в Москве всего одного представителя, то Кремль уже полностью утратит Чехию как шпионский плацдарм.

Но там этого некому было просчитывать и как всегда, на арену выпустили хабалку Машу Захарову, которая кроме распльцовки и быкования, знает лишь технологию укладки дорог из кокса. Она растопырила пальцы и в результате, чехи сделали то, что обещали, практически ликвидируют российское посольство. И главное, тут комар носа не подточит, поскольку она действительно действует по Женевской конвенции и приводит состав диппредставительств к указанной в ней симметрии.

Теперь там поняли этот финт и решили зафинтить с другой стороны. Вчера Путин издал указ, который регулирует порядок найма технического персонала, из числа граждан РФ, для работы в дипломатических представительствах государств, совершающих "недружественные действия" в отношении. Там даже содержится опция полного запрета на такой наем.

Но тут имеется два момента, которые переводят указ путина в разряд глупого анекдота. Дело в том, что сам указ не содержит перечня этих самых недружественных стран, кроме США. Но как только он будет опубликован, то можно не сомневаться в том, что там будет и Украина. А теперь вдумаемся, РФ оккупирует нашу территорию и обвиняет нас в недружественных действиях. Это все равно, сто воткнуть кому-то нож в бок и удивляться, почему жертва не оказывает им знаков дружбы.

Сама такая конструкция, наталкивает на мысль о том, что ее составитель впал в глубокую яму маразма. И в подтверждение тому, в списке безусловно будет Чехия. В этой стране российские агенты взорвали режимный объект и убили граждан Чехии, но недружественные действия генерирует Чехия, которая ничего в РФ не взрывала и никого не убивала.

Ну а второй момент, который и придает указу вид законченного анекдота, заключается вот в чем. Вербовка или подстава уже завербованных агентов для найма в иностранные посольства – классика жанра работы спецслужб, а особенно – российских спецслужбы. И вот теперь этот указ требует ограничить или даже запретить найм россиян, для работы в посольствах, а те договора о найме, которые уже заключены и действуют – разорвать. Это значит, что Путин своим указом, выдворяет из посольств собственных же агентов! Вот это закрутил сюжет! Вот это запилил многоходовку.

Глядя на эти "гениальные" ходы, возникает крамольная мысль о том, что может быть не нужно желать Путину, чтобы он подавился шарфом или табакеркой? Он все правильно делает и ведет лепрозорий в нужное место, а пристроить его на осину можно в тот момент, когда все уже пойдет в быстром и необратимом режиме. Не только его.

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