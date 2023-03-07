Миру нужна победа Украины и поражение России, Путин пытается унизить Запад, – Порошенко

Украина является ключом к устоявшемуся миру и безопасности в Европе и во всем мире – об этом сказал Петр Порошенко во время онлайн-выступления на Международной конференции по безопасности во Флориде "Русское вторжение в Украину – и угроза мировой безопасности".

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"Нам всем нужна победа Украины и поражение России. Поэтому новая формула поддержки должна быть не "пока нужно", а к победе Украины. Уже нет никакого сомнения, что режим Путина стремится завоевать нашу землю, уничтожить украинскую государственность, стереть украинскую нацию, украинскую идентичность" с карты и истории человечества. Режим Путина совершает многочисленные военные преступления, зверства и чистый геноцид", – констатировал Петр Порошенко.

Он отметил, что недавние системные ракетные удары по критической инфраструктуре являются примером преступного поведения Путина.

"Но лучше жить без света, без отопления, без воды, чем жить рабами, без своей государственности, без свободы, без национальной украинской идентичности", – подчеркнул пятый президент.

"Украина является не только частью путинского геополитического видения нового мирового порядка. Мечтой Путина было и остается возрождение Советского Союза и поражение и унижение коллективного Запада. План Путина и его автократических союзников состоит в том, чтобы уничтожить систему безопасности ООН. Систему, в которой имперские амбиции ограничены международными правилами, на правилах которых базируется наше сосуществование", – убежден Порошенко.

Он отметил – никому не позволено силой изменять границу суверенного государства, и никому не позволено лишать суверенную страну ее свободного выбора, в том числе выбора НАТО.

"Наша задача – защитить эти правила и не дать никому их нарушить. Поэтому мы должны бороться как один против общего врага, против режима Путина. Мы не имеем права проиграть. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена, а мир должен быть депутинизирован. Пока Путин при власти Россия будет в войне с демократическим миром. Поражение Путина и падение его автократического режима спасет Европу и охладит агрессивный аппетит других режимов бросить вызов мировому порядку, основанному на правилах", - считает Петр Порошенко.

Санкции должны быть значительно усилены, чтобы заставить режим Путина сократить финансирование войны, чтобы довести российскую экономику до ада. в режиме Путина, чтобы не дать ему инвестировать в войну с демократическим миром", – отметил Петр Порошенко.

Пятый президент считает, что следует подготовить дополнительные санкции против Беларуси, Ирана, Северной Кореи.

"Нужно быть готовым к вызовам, в случае если Китай пересечет красную линию в помощи России для войны против Украины. И мое видение этого вызова таково: если Китай серьезно относится к своей позиции, давайте привлечем Китай к диалогу и сделаем его со спонсором мира. Если же позиция является лишь дымовым занавесом для легитимизации своей военной помощи Путину, так что нужно думать о справедливости и ответственности", – сказал Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что они с коллегами должны работать над тем, чтобы убедить лидера Китая Си посетить Украину по дороге до или после визита в путинскую Россию.