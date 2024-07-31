'Мира под диктатом быть не может': австрийский министр призвал не склонять Украину к уступкам по территории

Призывы к Украине извне, чтобы она уступила государству-агрессору России территории в обмен на мир, недопустимы. Только украинский народ имеет право решать, когда идти на переговоры с тем, кто развязал войну против его государства.

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Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью "Укринформу". Он подчеркнул, что "не может быть мира под диктатом".

Шалленберг предложил австрийцам представить себя в ситуации украинцев.

"Представим, что на нас напали: Южная Штирия или Бургенланд оккупирована иностранным государством, была попытка уничтожить федеральное правительство Австрии или выгнать его из страны. И тогда бы нам говорили: "Дорогие австрийцы, почему бы вам не уступить часть своей территории ради мира?. .Я считаю такие призывы извне недопустимыми", – сказал австрийский министр.

Он отметил, что мира хотят все. И, наконец, переговоры Украины с РФ будут, но это дело украинского народа – только он должен сам решать, когда он будет готов к этим переговорам.

"В конце концов, разговоры с Россией будут. Потому что мы все хотим мира. Но не может быть мира под диктатом. Не может быть мира, который будет навязан Россией или кем-либо другим без учета мнения Украины. Это недопустимо", – заявил Шалленберг.

"Поэтому такие призывы извне абсолютно абсурдны. Окончательное решение здесь должно быть за украинским народом", - подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZ.UA, в министерстве иностранных дел Украины не исключают, что представители России могут принять участие во втором Саммите мира. При этом в ведомстве подчеркнули, что задача состоит не только в том, чтобы посадить РФ за стол переговоров. Следует, чтобы представители Кремля вели эти переговоры добродетельно.

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