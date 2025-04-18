Помните обещания Дональда Трампа завершить войну в Украине через 24 часа? Эта история близится к своему печальному завершению. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если мир в Украине станет недостижимым, Соединенные Штаты могут выйти из процесса его достижения.

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А тим часом інший представник США, Стів Віткофф, у розмові з Wall Street Journal зізнався: під час перемовин з Путіним той був одержимий українськими територіями. Вітков навіть припустив, що Київ може поступитися деякими регіонами, якщо вони є переважно російськомовними. За його словами, Росія нібито може "отримати" частину цих регіонів.

Очевидно, що з такими підходами про мир говорити неможливо. Україна ніколи не відмовиться від своїх територій. По-перше, в нас немає "російськомовних регіонів" у тому сенсі, який вкладає в це Москва. По-друге, навіть там, де багато людей розмовляють російською, ми маємо дбати про права корінних народів — зокрема кримських татар, для яких Крим є єдиною батьківщиною. Батьківщиною, де Росія неодноразово вчиняла проти них геноцид і продовжує це робити зараз.

Реальної платформи для перемовин наразі не існує — і це не провина України. Ми заявили про готовність до припинення вогню. Але Росія — устами Лаврова та інших — досі вимагає усунення "причин" війни. А ці "причини" — намагання Москви знищити Україну і повернути Європу в епоху залізної завіси.

Схоже, що США можуть відійти від мирного процесу, бо не бачать шляхів для реального компромісу. І тоді основний тягар стримування агресора ляже на плечі Європейського Союзу. Про це я говорив неодноразово — наші зв’язки з ЄС критично важливі.

Чи хочемо ми розірвати стосунки зі Сполученими Штатами Америки? Звичайно, ні. Підтримка США для нас і далі залишається надзвичайно важливою. Зокрема — у сфері озброєння. Важливо, щоб Сполучені Штати щонайменше продовжили продавати Україні зброю, якщо Україна та країни ЄС готові її купувати. А в майбутньому — щоб США повернулися до повноцінної підтримки України. Бо саме Росія є реальною, а не уявною загрозою — і для миру, і для демократії, і для всього цивілізованого світу.

Ми маємо не просто декларувати, а виконувати європейські стандарти: верховенство права, забезпечення принципів свободи слова, демократію. І не тільки задля членства в ЄС. А тому, що це — єдиний шлях зберегти Україну сильною, об’єднаною і частиною європейської цивілізації.

Настав час не сваритися між собою, а об’єднуватися. Інтегруватися. Захищати і Україну, і Європу — разом.