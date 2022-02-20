Пока Россия продолжает стягивать войска на границу с Украиной, один элемент этой неприемлемой агрессии практически игнорируется.

Недавно я поделился своим взглядом на ситуацию и мыслями, почему все должны объединиться, чтобы встать в защиту суверенитета Украины. На этой неделе я говорил с Вадимом Пристайко, послом Украины в Великобритании, о роли мирового бизнес-сообщества и необходимости отстаивать мир.

Посол поднял очень актуальный вопрос о Будапештском меморандуме 1994 года. Тогда Россия подписала обязательство "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". В свою очередь, Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия и отказалась от своего ядерного арсенала.

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Далее текст на языке оригинала.

Анексія Криму Росією в 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму.

Російське вторгнення найближчими днями розірве Меморандум на частини – і матиме катастрофічні наслідки.

Кричуща неповага до верховенства закону і дійсності міжнародних договорів мали би катастрофічні наслідки для мирного співіснування між народами, порушивши часто крихкий баланс сил, який захищає мир і процвітання в багатьох частинах світу.

Вторгнення Росії в Україну ще більше зруйнує справу роззброєння і нерозповсюдження, в основі якого лежать міжнародні угоди. Без зобов’язуючих угод і їх виконання не може бути миру. Який сигнал російська агресія посилає іншим ядерним державам, готовим підписати міжнародні договори про роззброєння? Це слизький шлях.

Дехто стверджує, що якби Україна зберегла свою ядерну зброю, Крим цілком міг би залишатися частиною України і не було б нарощування російських військ.

Немає жодних сумнівів у тому, що триваюча російська агресія проти України позбавить стимулів тих, хто раніше був готовий скоротити арсенали зброї, оскільки припускає, що будь-яка угода може бути розірвана в односторонньому порядку і довільно.

Якщо говорити більш фундаментально, то односторонній вихід і кричуще нехтування міжнародними договорами також вказують на справжню кризу багатосторонності. Багатосторонні інститути, давно створені для підтримки миру і забезпечення сталого розвитку, більше не користуються колишнім рівнем підтримки і поваги. Багато в чому міжнародне співробітництво поступилося місцем обмеженому націоналізму.

Це реальна загроза верховенству закону, яку людство не бачило з темних часів, що призвели до Другої світової війни.

Ця ситуація не просто погана новина для України у цей самий момент гострої кризи; це погана новина для кожної нації, справжньої і майбутньої, яка прагне захистити свій суверенітет.

Світ має підтримати Україну. Ми не можемо кинути напризволяще країну, яка добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення з боку тієї самої країни, яка переконала її зробити це.