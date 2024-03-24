Мир через силу: премьер Литвы назвала формулу победы над Россией

Западные страны не должны бояться поражения России. Кроме того, государства-партнеры должны помочь Украине добиться победы над агрессором.

Об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила во вступительной речи на Балтийской военной конференции. Кроме того, политик озвучила свою "формулу победы".

"Она очень проста и понятна: мир через силу. Если мы объединим усилия, то сможем обеспечить стабильный мир в Европе", – сказала премьер Литвы.

Она отметила, что общий ВВП стран Балтии и Северной Европы выше, чем в России, не говоря уже обо всех 32 членах НАТО и странах "Большой семерки".

"Результат войны в Украине сформирует глобальный порядок безопасности. Мировые демократии не будут чувствовать себя безопасно в мире, в котором диктатор с империалистическими амбициями угрожает соседним государствам; где военные преступления и массовые зверства остаются без наказания; где "русский мир" продолжает войну-геноцид или замораживает конфликт на своих условиях", – заявила Шимоните.

Кроме того, она отметила, что нынешний саммит НАТО в Вашингтоне будет, в том числе, оцениваться по обязательству пригласить Украину в Альянс.

По ее словам, ситуация в прошлом году на саммите в Вильнюсе, когда Киев не получил приглашение в НАТО, не должна повториться.

"Украина нуждается в Альянсе так же, как и Альянс нуждается в Украине. Ее будущее членство существенно усилит оборонные возможности НАТО, поскольку украинская армия может противостоять полномасштабному российскому вторжению", – убеждена она.

Как сообщал OBOZ.UA, Литва объявила о передаче украинским защитникам партии систем противодействия беспилотникам.

Также Литва передала деньги на покупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Напомним, речь идет о "найденных" Чехией в третьих странах 800 тысячах артиллерийских снарядов, которые Прага хочет приобрести для передачи Вооруженным силам Украины.

Кроме того, Украина недавно получила от Литвы 155-мм артиллерийские снаряды. По этому поводу литовский министр национальной обороны Арвидас Анушаускас совершенно справедливо заявил, что сейчас снаряды – острейшая потребность Сил обороны Украины.

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