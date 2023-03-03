Минюст США впервые разрешил привлечение к суду Трампа: что угрожает экс-президенту

Министерство юстиции США приняло, что 45-й президент Дональд Трамп может быть привлечен к ответственности в суде за подстрекательство к захвату Капитолия в 2021 году. Иск был подан двумя сотрудниками полиции, которые в момент штурма несли службу и резонансный инцидент нанес им физические и психологические травмы.

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К иску американских копов присоединились 11 членов Палаты представителей от Демократической партии. Об этом сообщает The Washington Post.

"Окружной суд, первым рассматривавший этот иск, постановил, что первая поправка к Конституции США не могла служить оправданием поведения Трампа. В декабре 2022 года апелляционный суд обратился в министерство юстиции США с просьбой высказать свое мнение. В деле был указан эпизод, где Трамп призывает своих сторонников "бороться, как в аду", чтобы не позволить Конгрессу утвердить результаты выборов нового президента" – указано в сообщении.

Сам обвиняемый убежден, что его защищает иммунитет Соединенных Штатов, предусмотренный для бывших глав государства, которые продолжают исполнять свои официальные обязанности.

Напомним, что 6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживавших попытки Трампа отменить результат президентских выборов, совершила несанкционированный властями вход в Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли секторы здания. Беспорядки, согласно заявлениям ведущих СМИ и политиков, были спровоцированы комментариями, сделанными Трампом на митинге, непосредственно предшествующем этому событию. Штурм привёл к эвакуации и закрытию здания Капитолия, а также сорвал совместную сессию Конгресса по поводу официального оформления победы Джо Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года Трамп выдал, что Киев должен был пойти на "уступки" Кремлю во избежание войны. По его мнению, Украине нужно было признать Крым "российским" и отказаться от вступления в НАТО.

Еще одно скандальное заявление Трампа вызвало волну хейта в соцсетях. Экс-лидер США публично заявил, что закончит войну в Украине, одним звонком президенту Зеленскому и диктатору Путину.

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