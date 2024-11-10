Министр обороны Британии заявил, что украинцы вдохновили его сына служить в армии

Глава Министрества обороны Великобритании Джон Хили заявил, что храбрость украинцев, которые сражаются с российским агрессором, вдохновила его сына пойти в армию. Молодой человек записался в резерв британских вооруженных сил.

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Об этом чиновник рассказал в комментарии изданию The Telegraph. В разговоре с журналистами шла речь о том, что весь мир сегодня живет в отсутствии безопасности, и каждая страна должна реагировать на вызовы.

"Это пугающее время для министра обороны. Война в Украине приблизила Россию и НАТО к конфликту, как никогда. Ближний Восток находится на грани регионального пожара. А разведывательное сообщество США оценивает, что лучшее окно возможностей для вторжения Китая на Тайвань откроется в 2027 году. Другими словами, если третья мировая война и наступит, то, скорее всего, она наступит при нем", – пишет издание.

Сам глава британского Минобороны говорит, что это вовсе не его утверждение, но мир, безусловно, "находится в эпоху отсутствия безопасности". По мнению Хили, сегодняшний день показывает, как и во время Первой, Второй мировых войн и ныне в Украине, что вооруженные силы любой страны сильны лишь настолько, "насколько сильны промышленность и общество, которые за ними стоят".

"Это тяжело для меня как министра обороны, поскольку я знаю, что если мы столкнемся с конфликтом, то это будет мое решение направить британские войска в ситуации, которые подвергнут их риску. Это обязанность должности, но теперь это также и личное", – сказал он.

Хили объяснил, что его сын Алекс, которому около тридцати, сейчас служит пехотинцем в армейском резерве, и на такое его решение повлияла война в Украине.

"Я раньше об этом не говорил. Но на самом деле это была Украина. Когда войска РФ вторглись в страну в феврале 2022 года, на следующий день мы обедали вместе, и он сказал мне: "Папа, если бы я был украинцем, я бы пошел в армию сегодня". А вскоре после этого он подошел ко мне и матери, сказал: "Я хочу пойти в армию. Хочу быть резервистом". Вот что он сделал", – объяснил британский чиновник.

Джеки Хилли, которая работает менеджером в офисе мужа-министра, выразила уверенность, что их сыном движет желание защитить свою страну.

"Это немного старомодно, но он будет говорить о короле и стране. Это признание того, что в нашей стране и в том, за что мы выступаем, есть что-то принципиально важное, что он хочет помочь защитить. Я не думаю, что вы можете поговорить с кем-то в форме, резервистом или на постоянной основе, кто не скажет, что в основе его мотивации и преданности лежит служба", – говорит женщина.

Отец Алекса Джон Хили не служил. Он изучал социальные и политические науки в колледже Христа в Кембридже и до того, как заняться политикой, работал в благотворительных организациях, выступая в поддержку людей с ограниченными возможностями.

"Я могу лучше понять чувства семей тех, кто... Я надеюсь, что этого не произойдет, но если необходимо, мне как министру обороны придется отправить их участвовать в конфликтах, где они могут быть в опасности", – сказал министр обороны Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джон Хили пообещал, что Британия будет работать с союзниками по поддержке Украины, поскольку хочет, чтобы представленный президентом План победы был успешно реализован. Министр обороны Соединенного Королевства подчеркнул, что сейчас проходит критический момент в войне, поэтому так важно "усилить и ускорить поддержку Киева".

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