Министр обороны Британии сравнил 'уговоры' Путина с политикой умиротворения Гитлера

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил дипломатические меры, направленные на предотвращение российского вторжения в Украину, с политикой умиротворения Гитлера. Глава ведомства напомнил о Мюнхенском соглашении, которое дало возможность нацистам аннексировать часть Чехословакии в 1938 году.

Об этом сообщает издание Sunday Times. По мнению Уоллеса, глава Кремля Владимир Путин, "вероятнее всего", отдаст приказ о нападении, несмотря на согласованные усилия Запада.

"Возможно, он просто заглушит свои танки, и мы все уйдем домой, но от некоторых на Западе в воздухе чувствуется запах Мюнхена", – отметил министр.

Также стало известно, что на фоне слухов о вторжении Уоллес принял решение вернуться из отпуска. "Вернувшись из Москвы в субботу ранним утром и потому, что мы обеспокоены ухудшением ситуации в Украине, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьей и вернусь в Британию", – заявил министр.

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Уоллес имеет в виду "Мюнхенский сговор", когда страны Запада подписали договор с нацистской Германией об отторжении в ее пользу Судетской области Чехословакии. Лидеры Великобритании и Франции надеялись, что политика умиротворения агрессора позволит избежать большой войны в Европе. Но уже через год стало ясно, что эти надежды были безосновательными.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят списки представителей экономической элиты России для применения к ним санкций в случае военного вторжения в Украину. Ограничения могут коснуться, в том числе, людей из окружения главы Кремля Владимира Путина.