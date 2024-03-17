Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы со стороны России – The Sunday Times

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил поездку в Одессу, когда находился с визитом в Украине 7 марта. Чиновника предупредили об опасности со стороны страны-агрессора России.

Как известно, за день до того оккупанты нанесли ракетный удар по портовому украинскому городу, когда там были президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции. Об этом 17 марта сообщило издание The Sunday Times.

Отмечается, что на прошлой неделе Шаппс сел на ночной поезд из Польши и прибыл в Киев 7 марта для встречи с украинским лидером и высокопоставленными членами его военной администрации. В британскую делегацию входили также начальник штаба обороны адмирал Энтони Радакин и небольшая группа чиновников.

Однако, согласно сообщению газеты, запланированная их поездка в Одессу была отменена после того, как "данные разведки показали, что об этом знает Кремль".

6 марта бронированный конвой с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом едва избежал российского ракетного удара во время посещения Одессы. В результате действий РФ тогда погибли пять человек. По данным газеты Sunday Times, имевшей доступ к британской делегации, эта новость повысила уровень угрозы безопасности британского министра из существенного до критического, он прибыл в Киев, но дальше уже не поехал.

"Путин показал себя безрассудным, безжалостным и неосторожным. Тот факт, что он был опасно близок к фактическому убийству двух западных лидеров, не имеет значения, было ли это намеренно или случайно. Что, к черту, он делает, и почему Запад позволил ему делать такие вещи?" – высказался в комментарии изданию Шаппс, который вместо посещения Одессы снова вернулся в Британию через Польшу.

Это была вторая его поездка в Украину как главы британского Минобороны и третья с начала полномасштабной войны. Представитель Минобороны Соединенного Королевства сказал: несмотря на такой случай, страна продолжает оказывать решительную поддержку Украине, а визит и участие министра лишь подчеркнули "важность этой поддержки перед лицом агрессии Путина".

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания объявила о выделении Украине помощи в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около $416 млн) на передовые беспилотники в течение 2024 года. Финансирование обеспечит ВСУ более 10 000 БПЛА, большинство из которых FPV-дроны, 1000 ударных, а также разведывательные и морские дроны.

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