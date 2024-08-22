МИД Казахстана вызвал посла Беларуси после заявлений Лукашенко: что происходит

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало к себе беларусского посла в Астане Павла Утюпина после заявлений Александра Лукашенко о "не помощи" стране-агрессору России. Накануне в интервью росСМИ нелегитимный лидер Беларуси утверждал, мол, в СНГ хотят от России только "что-то взять, но ничего не дать".

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О вызове посла "на ковер" поздно вечером 21 августа сообщила пресс-служба казахстанского МИД. По-своему отреагировали и в Армению, которую Лукашенко тоже упомянул в своем заявлении.

Так, беларусский "президент" выступил в эфире российского гостелеканала "Россия", в котором раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских стран, в частности, Казахстана. По его словам, когда там "что-то произошло", то Астана обратилась именно к Москве и Минску.

"Мы не начинаем крутиться, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят что-то взять, а вместо этого ничего не дать… Вот "Путин, Лукашенко, помогите!" И мы перебросили туда в течение полудня – наши самолеты уже приземлялись в Казахстане. Утихомирили", – утверждал он, говоря о "помощи" силами ОДКБ.

В ответ на это в Астане заявили, что власти страны проводят сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику, согласно Уставу ООН и основополагающим нормам международного права.

"Наша страна твердо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями", – сказали в ведомстве и подчеркнули, что такой внешнеполитический курс Казахстана в нынешних геополитических условиях доказал свою эффективность.

В то же время в Армении отреагировали иначе: забросали здание посольства Беларуси в Ереване яйцами, помидорами и картофелем в ответ на слова Лукашенко, мол, "армяне, кроме нас, никому не нужны".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лукашенко выразил убеждение, что Украина организовала операцию в Курской области РФ якобы для того, чтобы подтолкнуть Москву или Минск к применению ядерного оружия. Незаконно избранный президент Беларуси также выдал, что диктатор Путин и его военные "умрут, но снесут" ВСУ с Курщины.

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