Ветшающий диктатор России Путин войдёт в историю как крупнейший стимулятор расширения НАТО. Это реакция на варварскую российскую войну в Европе. Российское командование готовится к ведению битв в Украине в духе общевойсковых операций ирано-иракской войны. Такого мир не видывал более 30 лет. Учитывая узколобость российского агрессора, сопредельные с РФ страны не чувствуют себя в безопасности. По этой причине нейтральные Швеция и Финляндия решили вступить в Североатлантический альянс.

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Данный резкий поворот стал в определенной степени неожиданностью для "великого" геополитика. Вдруг пошли роптания и вопли об огромных рисках: превращении Балтийского моря в натовское озеро, отпадении Калининграда и даже военных опасностях для "второй столицы". Сам факт, что Санкт-Петербург попал под удар, так же как и новые порты на Балтике, вообще является грандиозным путинским просчетом. Для всего питерского клана он становится символом краха надежд и предвестником падения. Умные люди указывают: неразумная эксплуатация темы "исконных исторических земель" и попытки откусить части украинской территории дают все основания для конструирования ингерманландского и карельского сепаратизма. А значит, пора готовиться отдавать Ленинградскую область и Карелию их историческим владельцам.

Путин попытался успокоить сатрапов заявлениями, что у Москвы нет проблем с Финляндией и Швецией, а значит, и "непосредственной угрозы" их вхождение в альянс не создает! Но в своем соплежуйском стиле он одновременно пообещал, что Россия будет "соответствующим образом" реагировать на расширение НАТО. Угрозы полоумного чекиста начали материализоваться, например, в виде шаблонных подрывных акций, направленных на торможение интеграции новых членов альянса. Особенно российские спецслужбы паразитируют на противоречиях между Турцией и Швецией. Известно, что между Брюсселем, Анкарой и Стокгольмом ведется трехсторонний переговорный процесс с целью завершения процедур вступления в полноправное членство. Но продвигается он нелегко из-за неуступчивой позиции турецкого лидера в связи со шведской ролью в курдской проблематике.

ГРУ стремится максимально обострить противоречия между сторонами, реализуя гибридные операции. В Швеции россияне с помощью своей агентуры организовали провокацию, вызвавшую негативную реакцию президента Эрдогана. В преддверии турецких президентских выборов было разыграно оскорбительное действо с сожжением Корана перед посольством Турции в Стокгольме. Провокацию осуществил датчанин – основатель ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, который ранее уже организовывал подобные перфомансы в Дании, Франции и ФРГ. Свой демонстративный антиисламский выпад Палудан объяснил нежеланием Эрдогана впустить Швецию в НАТО. В этой грязной проделке значительную роль сыграл агент ГРУ Чанг Фрик, который работал на RT и владеет рептильной пророссийской газетой Nyheter Idag. Именно он проплатил по указанию из Москвы акцию с Кораном и обещал компенсировать Палудану все его издержки. Как результат российская ИПСО вызвала шумиху в турецких СМИ, и глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке трехсторонних переговоров по инициативе Эрдогана.

В Стамбуле ГРУ с помощью своих марионеток из местного политпроекта Vatan ("Родина") организовали сожжение шведского флага. До этого ватанисты отметились заявлениями в поддержку российской оккупации Крыма, чего ни один солидный политик в Турции себе бы никогда не позволил, ведь это идет вразрез с официальной внешнеполитической линией Анкары.

Таким образом и Швеция, и Турция стали мишенями российской психологической операции. Хотя сами по себе последствия данной атаки локальны, но без надлежащей жесткой реакции на подрывные действия Кремля следует ожидать новых гибридных атак с целью ослабления обеих стран.