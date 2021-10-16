Между РФ и США возник конфликт из-за кораблей в Японском море. Все подробности

Между Россией и США разгорелся конфликт из-за кораблей в Японском море. В РФ заявили, что Штаты якобы пытались нарушить российскую границу, а Вашингтон в свою очередь обвинил Москву во лжи.

Инцидент произошел в пятницу, 15 октября. В Минобороны России выступили с заявлением, что эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже находился несколько дней в акватории, около 17:00 якобы приблизился к территориальным водам РФ, передает "Интерфакс".

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В ответ на это российский противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" начал готовиться к вытеснению эсминца. В РФ сообщили, что они передали американцам информацию о "недопустимости таких действий". Кроме того, по данным Минобороны России, данный участок моря якобы был закрыт из-за проведения учений.

"Эсминец Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до корабля "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 метров", – сказали в Минобороны.

В США уже отреагировали на заявления РФ и отметили, что "данные о взаимодействии двух кораблей не соответствуют действительности". Об этом сказано в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США.

В Штатах подчеркнули, что USS Chafee проводил обычные операции в международных водах Японского моря, когда российский корабль приблизился к нему на расстояние 65 ярдов (около 60 метров).

Кроме того, американцы действительно получали от россиян сообщение о проведении учений, однако в момент инцидента оно еще не вступило в силу.

"Соединенные Штаты будут продолжать летать, плавать и действовать там, где это разрешено международным правом", – резюмировали в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре военные корабли РФ выполняли опасные маневры в районе проведения учений ВМС Украины в Черном море.