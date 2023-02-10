Meta возобновила аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram: он назвал свой 2-летний бан потерей для соцсетей

Meta Platforms Inc восстановила доступ бывшего президента США Дональда Трампа к Facebook и Instagram. Он заявил, что в его отсутствие корпорация Meta понесла значительные финансовые потери.

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Об этом сообщило издание Reuters. У него было 23 миллиона подписчиков в Instagram и 34 миллиона в Facebook.

В январе Meta заявила, что снимет отстранение Трампа "в ближайшие недели" и введет более строгие наказания в виде отстранения от одного месяца до двух лет, если бывший президент снова нарушит его политику в отношении контента.

Теперь Трамп восстанавливает доступ к ключевым платформам для работы с избирателями и сбора политических средств в преддверии очередной попытки баллотироваться в Белый дом в 2024 году. По состоянию на январь у него было 23 миллиона подписчиков в Instagram и 34 миллиона в Facebook.

Как следует из данных специализированного портала MarketWatch, в январе 2021 года, когда были заблокированы аккаунты Трампа в упомянутых соцсетях, акции владеющей ими компании, называвшейся тогда Facebook, торговались в среднем на уровне $250 за штуку. По состоянию на четверг акции Meta торгуются на уровне $178 за штуку.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент Дональд Трамп начал президентскую кампанию. В своей первой речи политик раскритиковал "радикальных демократов".

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