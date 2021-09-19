'Мэр' Кабула от 'Талибана' приказал женщинам-госслужащим оставаться дома

Новый руководитель Кабула, поставленный экстремистами "Талибана" после захвата власти в Афганистане, Хамдулла Номани заявил о наложении вето на профессиональную деятельность женщин, работающих на государственных должностях. Он объяснил такую меру якобы защитой "слабого пола" в нестабильной обстановке в столице.

Об этом передает западное издание ВВС. Номани подчеркнул, что действующая власть намерена всячески препятствовать возвращению муниципальных работников женского пола на работу.

"Мы настаиваем, чтобы женщины-чиновницы оставались дома. Их обязанности вполне смогут выполнять мужчины", – указано в сообщении

Отметим, что талибы заявляли о намерении поддерживать права афганок на образование и профессию, а также ношение светской одежды, однако постепенно их обещания обращаются в тщету. Крайне радикальная экстремистская организация намеревается восстановить жесткие религиозные запреты в Афганистане, которые были отменены еще в 1990 году.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что боевики "Талибана" нашли нецелесообразной работу министерства по делам женщин и упразднили его. Взамен они ввели новое ведомство, которое простонародно называется "полицией морали".