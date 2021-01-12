Медсестра из Киева сделала прививку от COVID-19 в США и обратилась к украинским медикам

Медицинская сестра из Киева Наталья Гракова, которая работает в США, сделала прививку от COVID-19 и пожелала украинским коллегам быстрее защитить себя.

Об этом написали в Facebook фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Женщина более 20 лет живет в Соединенных Штатах, где работает в центре диализа в Лос-Анджелесе.

Недавно ей сделали первую прививку вакциной от COVID-19.

Женщина отметила, что уже тысячи медицинских работников в США вакцинировались от коронавируса и убедились в надежности и безопасности этой процедуры.

"Теперь такая возможность появилась и у меня, поэтому я без колебаний сделала вакцинацию. Я почувствовала, что наконец могу защитить себя и своих пациентов. После долгого и непростого года борьбы с вирусом это невероятное ощущение ", – рассказала Гракова.

Она также выразила надежду, что украинские медики получат свою защиту от COVID-19 как можно скорее. Женщина пожелала своим коллегам в Украине силы и вдохновения продолжать спасать жизни украинцев в новом году.

"Я надеюсь, что благодаря вакцине он будет легче предыдущего. Вакцина спасет многих от смерти!" – резюмировала медсестра.

Судя по фото, женщина получила прививку препаратом компании Moderna.

Медсестра из США сделал прививку от COVID-19 Facebook UNICEF Ukraine

Медсестра обратилась к украинским коллегам Facebook UNICEF Ukraine

Как сообщал OBOZREVATEL, управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от коронавируса (COVID-19) компании Moderna. Таким образом, в США официально разрешены две вакцины – от Pfizer и BioNTech и от Moderna.