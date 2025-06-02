Масштабирование инвестиционных проектов: юридический ликбез

Инвестиционные проекты требуют не только финансовой точности, но и стратегической юридической защиты. Особенно это актуально для международных проектов, где ставки высоки, а ошибка в документах или структурировании бизнеса может стоить миллионов. О том, как грамотно выстраивать юридическую стратегию в инвестиционных инициативах и обеспечить интересы инвесторов, рассказывает бизнес-юрист, инвестиционный специалист Марина Пурик.

Видео дня

С более чем 10-летним опытом юридического сопровождения бизнесов, в том числе на глобальном уровне, Пурик предлагает ряд, доказавших успех тактик. Её специализация — структурирование масштабных проектов, построение юридических стратегий для стартапов и крупных компаний, а также сопровождение инвестиционных сделок с участием международных фондов.

"В основе любой инвестиционной стратегии должен быть надежный юридический базис, — отмечает Марина. — Особенно если проект планирует привлекать средства от международных инвесторов: требования к прозрачности, защите интересов и соблюдению комплаенса в таких случаях повышены в разы".

Первый шаг — business modeling, а именно выбор правильной юридической формы, соответствующей целям проекта, э требованиям потенциальных инвесторов и подходящей для оптимального налогообложения. Для Украины и США подходы к выбору организационно-правовой формы кардинально разные. Важно учитывать местные регуляции, фискальные последствия и возможности развития бизнеса. По словам Пурик, в США это часто LLС, S-Corp, в зависимости от модели привлечения капитала, в то время как в Украине — ТОВ или акционерные общества с совершенно иным юридическим функционалом.

Второй ключевой блок — договорная архитектура. Это касается не только инвестиционных соглашений, но и соглашений между соучредителями, NDA, лицензионных договоров, условий капитализации и опционных программ. "Важно заранее предусмотреть возможные конфликты интересов, механизмы выхода, защиты миноритариев, пути разрешения споров", — подчеркивает Пурик.

Третий аспект — управление юридическими рисками. Это включает постоянный мониторинг изменений законодательства, особенно в условиях нестабильной политико-экономической ситуации. Марина выстраивает для клиентов целые системы адаптивного правового реагирования: от обновления внутренней нормативной базы до гибкой трансформации бизнес-структур в зависимости от новых регуляторных вызовов.

Кроме того, особое внимание уделяется защите интеллектуальной собственности — особенно в высокотехнологичных проектах. "Международный инвестор хочет понимать, что ключевые активы защищены, и что у компании есть эксклюзивные права на использование своих решений", — объясняет эксперт.

Для стартапов и проектов на стадии масштабирования критически важно иметь "дорожную карту" юридической зрелости, по которой можно двигаться от стадии MVP до полноценного выхода на рынок с привлечением крупных инвестиций. И здесь опыт Пурик в построении таких стратегий становится особенно ценным.

"Безопасные инвестиции начинаются с юридической ясности" – говорит Пурик. Именно этот подход Марина Пурик превращает в рабочий инструмент — как для украинских компаний, стремящихся выйти на глобальный рынок, так и для международных инвесторов, ищущих надежную опору в непростой реальности.