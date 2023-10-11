Маск заговорил о риске гражданской войны в Европе: что стало поводом и к чему здесь мигранты

Бизнесмен Илон Маск заявил, что Европе может угрожать гражданская война. В частности, повлиять на это может нынешняя ситуация с военными конфликтами на Ближнем Востоке.

Об этом Илон Маск написал в комментарии к сообщению британского политического обозревателя и писателя Константина Кисина в соцсети Х (ранее известной как твиттер). Так, в посту писателя говорилось об отсутствии реакции стран Запада на действия террористов в Израиле.

В частности, Кисин написал о том, что обострение конфликта на Ближнем Востоке и отсутствие реакции на это Европы может привести к новой волне эмиграции в страны Запада.

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"Мы отказываемся от разумной иммиграционной политики, которая приветствует людей с культурными ценностями, которые соответствуют нашим собственным. Зато мы открываем границу для любого, кто желает сесть на лодку, и демонизируем любого политика, пытающегося это остановить", – написал политический обозреватель, заметив, что ситуация с мигрантами будет только обостряться, что будет представлять опасность для стран Европы.

В ответ на это Илон Маск написал, что с учетом нынешних тенденций Европе может угрожать гражданская война.

"Если текущие тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна" – написал американский миллиардер.

Напомним, что американский предприниматель-миллиардер Илон Маск попал в скандал, опубликовав мем о президенте Владимире Зеленском. Изобретатель решил пошутить над тем, что лидер Украины, против которой развязала полномасштабную войну Российская Федерация, просит о помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания SpaceX Илона Маска действительно выключала интернет Starlink возле Крыма. Но это длилось месяц, а не произошло "в тот конкретный момент, о котором все говорят", объяснил ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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