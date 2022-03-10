Макрон заявил, что требования Путина к Украине неприемлемы

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина, которые он предъявляет для прекращения войны в Украине.

Заявление, сделанное главой государства перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, цитирует "Европейская правда".

"Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после объявления президентом РФ о решении начать войну, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо", - отметил Макрон.

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Президент Франции высказал сомнение в том, что переговоры с Путиным вообще сейчас могут привести хоть к какому-либо результату.

"Сегодня я смотрю на факты, и факты такие: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшее время" , – добавил Макрон.

Он также отметил, что не считает возможным обсуждать во время горячей фазы войны вступление Украины в ЕС. .

Напомним, лидеры стран ЕС 10 марта собрались в Париже, чтобы решить, как дальше давить на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в последний раз с Путиным президент Франции Макрон разговаривал утром 10 марта. По сообщениям немецких СМИ, и он, и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, также звонивший сегодня в Кремль, требовали от Путина прекратить войну в Украине.

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