Майк Помпео призвал Конгресс США поддержать Украину

Перед голосованием за выделение помощи Украине Майк Помпео, бывший госсекретарь США, а ныне – член наблюдательного совета Киевстар, обратился с письмом к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, где поддержал рассмотрение Конгрессом этого вопроса.

В своем обращении Майк Помпео предостерег конгрессменов США относительно планов российского диктатора Путина разрушить мировой порядок и подчеркнул опасность дальнейшего промедления в финансировании Украины. "Мы поддерживаем помощь Украине, потому что это лучший способ уменьшить риски того, что в будущем придется взять в руки оружие, чтобы защищать мир в Европе, на Ближнем Востоке или в Азии ", - сказала Майк Помпео. Помпео выразил полную поддержку спикеру Майку Джонсону и другим конгрессменам за их усилия по вынесению этого вопроса на рассмотрение Конгресса.

Напомним, что в конце 2023 года Майк Помпео присоединился к Наблюдательному совету Киевстара, украинскому дочернему предприятию VEON, как партнер Impact Investments, американской стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирме, стремящейся развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах. Помпео является большим поклонником Украины и неуклонно поддерживает Правительство страны и украинский народ на пути к миру и процветанию.