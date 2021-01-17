Постепенно и часто – методом "от противного", становится понятно то, что должно было произойти в США 6 января. Сейчас Сеть просто наводнена материалами о том, что ФБР конвейером задерживает участников штурма Сената и они пытаются рассказать о том, что участвовали в мирной акции, что ничего плохого не делали и что злые люди пытаются им приписать вещи, которых они не могли делать в принципе.

Читая их описания событий и пояснения их добровольных адвокатов от прессы, почему-то вспоминается эпизод из совковой комедии "Обыкновенное чудо", где король говорил о себе: "А сам я, по натуре – добряк, умница, люблю стихи, прозу, музыку, живопись, рыбную ловлю, кошек… да, кошек люблю, но иногда такое выкинешь…".

Одним из самых свежих эпизодов этой эпопеи, стало задержание матери и сына, которые экипировались как на войну и принимали участи в штурме Капитолия. Так на вопрос о том, почему она принимала участие в насилии, она сказала: "Я – не такая, я жду трамвая". Трудно сказать, что это был за трамвай, но уже понятно, что Аннушка ему уже разлила масла на чуб.

Самое же интересное содержится на сайте ФБР, где уже опубликованы фотогалереи участников событий. Собственно говоря, по этим снимкам уже идентифицирована большая часть участников событий и по ним идут задержания. Так вот, сразу обращает на себя внимание то, что подавляющее количество этих фотографий сделаны не с камер видеонаблюдений.

Могу предположить, что такое положение дел связано отнюдь не с тем, что в распоряжении Бюро нет видео с камер наблюдения. Напротив, там установлено такое количество камер, что наверное, их плотность именно там будет одной из самых значительных на один квадратный километр, во всем мире. Тем не менее, для задержаний и начальных следственных действий именно эти доказательства не используются. Видимо, это будет нужно чуть позже, когда начнут разбирать отдельные действия каждого из участников и их взаимодействие в ходе акций.

Скажем так, даже того, что сейчас доступно публике, уже вполне достаточно для того, чтобы начать эффективно работать в плане расследования. И тут возникает вопрос о том, что если это не были кадры оперативной съемки и не с камер видеонаблюдения, то откуда же берется такой гигантский массив фото и видео? А все очень просто, эти доказательства получены от самих участников акции.

Это все равно, что убийца или насильник поставил камеру, чтобы та захватила его предстоящие действия и убедившись, что все попадает в кадр и освещение не испортит картинку, стал делать то, что собирался. Или представим себе грабителей, которые совершают налет на банк. Несколько из них берут под прицел посетителей и сотрудников, а остальные – обчищают сейфы или ячейки, где хранятся ценности, но между ними бегает чудак с камерой, который все это снимает и подает жесты, мол – немного левее, а то источник света засвечивает кадр.

Но и это же еще не все, вот налетчики забросили добычу в фургон, сами туда запрыгнули, а чудак продолжает снимать, как довольные грабители обсуждают успех операции. Пока едут к месту, где надо будет поделить награбленное и разбежаться, оператор выкладывает все в Ютубчик и с чувством самоудовлетворения наблюдает, как растут лайки под видео.

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