Люди плавали по улицам на байдарках: Беларусь накрыли мощные ливни с градом. Фото и видео

Города Беларуси вечером 14 июля ушли под воду после мощных ливней с градом. Больше всего пострадала столица Минск и город Сморгонь в Гродненской области.

Дождь был настолько сильным, что улицы превратились в реки. Местные жители передвигались по ним вплавь. Соответствующие фото и видео последствий непогоды опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В столице сообщили о подтоплении торгового центра "Галилео". В здании прямо с потолка "шел дождь". Также крупный град прошел в поселке Хатежино Минской области. В Венецию превратился Сморгонь. Машины там буквально плавали по дорогам, а вода достигала уровня капота. По состоянию на утро, 15 июля, ливень прекратился и осадки ушли.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Житомир и Черкассы накрыли ливни и ураганный ветер. В результате непогоды города значительно затопило.