'Люди начали забывать': возле Белого дома напомнили о нападении России на Украину и призвали усилить помощь. Фото

К 1000 дней после начала полномасштабной войны России против Украины в Вашингтоне провели акцию, чтобы обратить внимание на то, что российская агрессия против нашего государства продолжается, и призвать усилить помощь Киеву. Мероприятие состоялось 19 ноября, на площади Лафайет возле Белого дома.

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Участие в нем приняли более сотни человек. Они зажгли свечи и прочли молитву в память о погибших и пострадавших украинцах, которые стали жертвами войны, развязанной Россией. Об этом сообщает "Голос Америки".

На митинге присутствовали в том числе и американцы. Некоторые из них с начала большой войны постоянно выходят на акции в поддержку Украины, не имея при этом украинских корней.

"Я хотел бы отметить своим согражданам-американцам, что у нас есть право голосовать за наше правительство. Поэтому когда мы просим наше правительство – обычно при этом полезно быть вежливым – но мы, безусловно, должны твердо и прямо говорить нашему правительству продолжать поддерживать Украину оружием, необходимым ей для достижения победы и увольнения всех ее людей на всей ее территории", – сказал активист Роберт Гарви.

Участница акции из Виргинии Леан Болл призвала американские власти к решительной поддержке Киева, а американских граждан – к более активному поднятию вопроса Украины в общении с представителями власти.

"Воспользоваться своей привилегией, возможностью позвонить, посетить или написать своему члену Конгресса и требовать поддержки Украины и решительного пути к решительной победе. Миру, а не умиротворению... Я очень благодарна за то, что сделала администрация Байдена за то, что сделала Европа, но было определенное торможение, которое я просто не понимаю, и это очень огорчает", – отметила она.

К митингу в Вашингтоне присоединились и украинские военные, которые находятся в США на лечении и протезировании.

В ходе акции звучали требования к администрации президента Джо Байдена предоставить Украине больше систем Patriot и всю обещанную военную помощь, а также ускорить конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине.

От команды новоизбранного президента Дональда Трампа активисты требовали не забывать, что разговоры должны вестись вокруг вопроса справедливого мира, а не просто остановки войны.

После митинга у Белого дома активисты отправились к посольству РФ в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 ноября в знак 1000 дней после начала полномасштабной войны в оккупированных городах Крыма и Донбасса прошла акция сопротивления. Украинцы, находящиеся под российской оккупацией, снова продемонстрировали свою несокрушимость и патриотизм.

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