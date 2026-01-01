Статья "Лукавая цифра" — это знаковая публикация советских экономистов В. Селюнина и Г. Ханина (1987-1988 гг.), которая вскрыла неправдоподобность официальной статистики СССР, показав, что реальное состояние экономики гораздо хуже, чем рисуют цифры. Она предвещала экономический крах советской модели, каковой вскоре и последовал.

Селюнин и Ханин с помощью альтернативных расчетов доказали, что официальные показатели роста ВВП и реального сектора экономики сильно завышены, скрывая реальные проблемы. Статья появилась в период Перестройки, когда еще доминировала цензура, и стала "открытием Америки" для общества, показав подводные камни советской экономики и манипуляции с цифрами. Вызвала бурную реакцию: от поддержки в журналистских кругах до недовольства властей, называвших это "непрофессиональным залпом", но в итоге открыла путь для честного обсуждения состояния страны.

Тема "лукавых цифр" еще более актуальна для нынешней России – и, увы, для США. Да-да, с возвращением Трампа в Белый дом появляются грустные параллели между былым маяком свободы Америкой и дикой Россией. Так, на днях Трамп похвастал, что ВВП США в третьем квартале вырос на 4,3%, а инфляция снизилась до 2,7%! Во что многие, включая меня, не поверили. Во-первых, Трампу в принципе нельзя верить – он патологический лжец. Во-вторых, 1 августа он уволил главу Бюро трудовой статистики Эрику Мак-Интарфер после того, как агентство опубликовало "шокирующе" слабые показатели рынка труда США, обвинив ее в манипуляции данными.

После чего данным Бюро статистики, как и данным Росстата, могут верить лишь наивные люди. Хотя на данные Росстата ссылаются экономисты Алексашенко с Иноземцевым, которых трудно заподозрить в наивности…

Александр Смирнов о цифрах Трампа

О лукавстве цифр Трампа хорошо написал известный в Фейсбуке автор Aleksandr Smirnov, привожу его пост.

"Как любят говорить американцы, позвольте кое-что прояснить: Трамп не соврал, когда сообщил, что экономика США выросла в третьем квартале на 4,3%. И это действительно больше, чем прогнозировало большинство экономистов. И с фондовым рынком страны все отлично: в течение года установлено несколько рекордов. И даже инфляция находится под контролем: 2,7%.

Трамп не соврал, он просто не озвучил другие цифры.

80 лет назад профессор Джордж Катона разработал экономическую модель, которая точно характеризует состояние экономики США. Более того, его метод позволяет заглянуть в будущее на несколько месяцев или даже кварталов и понять, в каком направлении движется страна. Возможно, вы удивитесь, но ключевой характеристикой в изобретении Катона является наше настроение в контексте наших же финансовых трат. Вспоминайте истории из своей жизни, наверняка у вас бывали периоды, когда не ощущалась стабильность. Возможно, вы думали, что можете потерять работу и понимали, как сложно будет найти новую.

Пессимистичный взгляд в будущее заставлял вас экономить деньги, которые удалось заработать. Вы не совершали дорогих покупок, не ходили по ресторанам и все чаще смотрели на товары со скидками в продуктовых магазинах. А теперь представьте, что в таком состоянии в тот же период находились десятки тысяч человек. И, разумеется, ваш пессимизм был на чем-то основан, например, люди из вашего окружения теряли работу.

Потребительские расходы составляют около 68–70% ВВП США. То есть экономика страны в огромной степени зависит от того, как простые американцы тратят свои деньги. Хорошее настроение (оптимистичный взгляд в будущее) – тратится больше - экономика растет. Плохое настроение (пессимистичный взгляд в будущее) – тратится меньше – рост экономики замедляется.

Модель, которую разработал Катона, получила название Индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Она настолько точно прогнозирует ближайшее будущее, что является ведущим индикатором, характеризующим экономику. И модель универсальна, ее адаптировали под себя десятки стран мира.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета вычисляется с помощью опросов населения, причем данные по пятистам американских домохозяйств уже говорят о национальных поведенческих тенденциях потребителей. Индекс от 90 до 100 считается высоким, он говорит, что экономика находится на подъеме. Индекс менее 80 считается низким и свидетельствует об осторожности потребителей, возможном замедлении их расходов и последующем риске рецессии.

А теперь внимание: по данным на 19 декабря 2025 года, индекс составляет 52,9. Это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений. Ниже он был только в ноябре этого года из-за самого длительного шатдауна в истории страны и в 2022 году – в основном из-за последствий, которые оказала пандемия на мировую экономику.

Сейчас пришло время удивляться. Текущий низкий индекс потребительских настроений связан с тем, что американцы жалуются на высокие цены, ослабление реальных доходов и снижение покупательной способности. Годом ранее (при Байдене) индекс был больше на 30%. Что же случилось, почему Трамп нам говорит о том, что экономика находится на подъеме, инфляция низкая, а люди этого совсем не замечают?

Дело в том, что цифры, которые приводит Трамп, достигнуты за счет крупных корпораций и 10-20% самых богатых американцев. Бум в tech-секторе, рост AI-инвестиций напрямую на жизни рядовых американцев не сказываются – у каждого свои карманы: у Маска свой, у вас – свой. Но в общую статистику идут и его миллиарды, и ваши долги по кредитным картам. В итоге получается, как в анекдоте: богатые едят мясо, бедные – капусту, а все вместе мы едим голубцы.

Кто-то может заметить, что инфляция-то все равно низкая – 2,7%. Но послушайте, во-первых, нет уверенности, что цифра верна. В октябре из-за шатдауна данные в принципе не собирались, декабрьский отчет объединил цифры за сентябрь и ноябрь, предполагая 0% рост в октябре для многих категорий. Во-вторых, в августе Трамп уволил уполномоченного по статистике труда, говорят, ему просто не понравились цифры... Можем ли мы предположить, что теперь президент озвучивает лишь те данные, которые ему нравятся?

Инфляция к концу года замедлилась во многом потому, что замедлился рост цен на жилье. Если вы не знали, то в США инфляцию замеряют на основе 80 тысяч позиций, которые включают товары и услуги, которыми американцы пользуются регулярно. Так вот, на жилье приходится около 33% "веса", когда рассчитывается инфляция, а на еду – всего около 13-14%. Именно замедление цен на жилье тянет общую инфляцию вниз. А почему рост на жилье замедлился? Да потому что оно элементарно стало недоступным – ни покупка, ни аренда.

Поэтому, когда мы видим, как дорожают продукты в магазинах, но параллельно Трамп сообщает нам, что инфляция низкая, он опять же не врет, потому что повышение цен на продукты и замедление цен на жилье действительно дают в итоге низкую инфляцию. Вопрос в другом: ощущаете ли вы, что она низкая?

В финале добавлю лишь то, что текущая безработица в США – 4,6% и это самый высокий показатель за 4 года. И это тоже замечают американцы. Вывод простой: на данном этапе экономика США в цифрах Трампа выглядит очень хорошо. Просто есть и другие цифры.

Сейчас в США К-образная экономика: верхний штрих буквы "к" – доходы самых богатых американцев, нижний – всех остальных. Богатая страна – не равно богатое население. Когда подзабудете эту простую истину, вспомните про голубцы и подумайте, есть ли у вас акции технологических гигантов, которые тянут вверх фондовые рынки.

Обамакеровский постскриптум

Толковый анализ. Добавлю только, что большинство известных экономистов предрекают плохое будущее трампономике, причем в ближайшей перспективе. Что касается широких народных масс, голосовавших за Трампа, этой нижней косой черточки в "К-образной экономике "Смирнова, то им вставит ума только жареный петух старинным способом: харррошим клевком в зад!

И эта вразумляющая птица уже парит над их пустыми головами. Так, из 10 штатов, где самое большое число получателей субсидий по Обамакер (программа медицинского страхования для малоимущего населения), на отмене которых настаивают трамписты-республиканцы в Конгрессе, нет ни одного синего, демократического штата, все красные, республиканские: AL, FL, GA, MS, NC, SC, TN, TX, UT, WY. Что вполне объяснимо – жители красных штатов ощутимо беднее населения синих.