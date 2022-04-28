Лукашенко заговорил о 'расширении' союза России и Беларуси

Президент-самозванец Александр Лукашенко вновь открыто признал, что Беларусь готовится стать единым государством с РФ. При этом он выразил надежду, что к союзу последних диктаторов Европы захотят присоединиться и другие страны бывшего СССР.

О строительстве нового союзного государства Лукашенко заявил на встрече с губернатором Воронежской области РФ Александром Гусевым, сообщает БЕЛТА. Он также пожаловался на Западных партнеров, которые только и норовят поставить его на колени.

"Мы пытаемся выстроить единое союзное государство на новых принципах, чтобы никто не был в обиде", – заявил Лукашенко.

Якобы этот союз позволит РФ и РБ развиваться, оставаясь "суверенными и независимыми", а в последствии может заинтересовать и другие страны.

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"К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики бывшего Советского Союза", – сказал самопровозглашенный президент.

Он также заявил, что видит заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью со стороны регионов РФ, в отличие от стран Запада, у которых противоположные намерения. Он пожаловался, что ранее его страна ориентировалась на то, что "немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее", а теперь "ничего нет".

"Это такие партнеры – пока на колени не поставят, будут дожимать. Поэтому мы готовы с Россией в любое время по любым направлениям сегодня сотрудничать", – заявил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Лукашенко "петляет, как может" перед Западом, доказывая, что он непричастен к вторжению России в Украину. Также Арестович считает, что Лукашенко удалось каким-то образом отпетлять от президента-агресора Владимира Путина, который пытался заставить Беларусь пойти войной на Украину.