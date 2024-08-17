Лукашенко вдруг снова заговорил о переговорах и предложил место

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вдруг заговорил о необходимости устойчивого мира в мире и переговоров. Он отметил, что Белоруссия готова взять на себя роль переговорной площадки для урегулирования конфликтов.

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Об этом Лукашенко заявил на третьем саммите "Голос Глобального Юга", сообщают белорусские СМИ. Белорусский диктатор заявил, что войны и конфликты провоцируют страны Запада и сейчас небывалых темпов набирает гонка вооружений.

"Но без устойчивого мира и разрешения глобальных противоречий никакое развитие невозможно. Именно поэтому Беларусь неоднократно выступала с мирными инициативами и брала на себя роль переговорной площадки по урегулированию конфликтов", – заявил он.

Лукашенко добавил, что Беларусь планирует и дальше продолжать эту работу.

Напомним, что недавно Лукашенко призвал Украину и страну-агрессорку Россию сесть за стол переговоров и закончить "эту драчку" – так он назвал войну РФ против нашего государства. Он заявил, что продолжения войны якобы хотят только на Западе.

При этом Лукашенко недавно распорядился передать РФ часть военной техники для закрытия нужд воюющей в Украине российской армии. Ее он забрал из подразделений действующей белорусской армии, поскольку арсеналы также истощены. Лукашенко, по сути, разоружил свои войска в угоду Путину.

Как сообщал OBOZ.UA, Лукашенко запаниковал, что Россия может проиграть в войне. Он заявил, что если Россия упадет, то якобы в эту ситуацию будут вовлечены все страны СНГ, а с Беларусью "разберутся отдельно".

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