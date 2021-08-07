Не знаю, можно ли е*ануться еще сильнее, чем это уже сделал Ригоравич, но усатый шизик пробивает ежедневно новые горизонты дна. Только вчера я прочитала, что он снова быканул на Украину, поручил своим силовикам "закрыть каждый метр границы", потому что ему, видите ли, неспокойно.

Лукашенко заявил, что его настораживают последние события на западных границах Беларуси, прежде всего – с Литвой и Польшей, в частности, и из-за ситуации с мигрантами.

То, что в Литве приняли решение заворачивать незаконных мигрантов, Лукашенко называет "приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить".

Далее текст на языке оригинала.

Ну а ми ж дали Литві колючого дроту для кордонів, Ригоравич і зачаїв зло, хоча, звісно, і не тільки тому, в нього довгий список параноїдальних претензій.

А зараз от прочитала статтю, волосся дибки. Журналісти CNN натрапили неподалік від Мінська на будівництво. Стверджують, що там будують концтабір для політв’язнів.

Знайдений журналістами комплекс розташований на території колишнього ракетного сховища, яке займає 80 гектарів. А при в'їзді табличка "В'їзд заборонений". 80 гектарів, шизік будує свій Гулаг. Це дуже страшно, знати, що майже з усіх сторін тебе оточують маніяки.

Ну тобто те, що в Беларусі все йде по вкрай поганому сценарію, було вже зрозуміло давно. Але зараз все настільки загострилось, що ці вібрації відчуваються просто в повітрі, особливо після загибелі Шишова.

А зараз – ще й закриття кордонів, і оцей концтабір. З огляду на те, що скоро річниця протестів (9 серпня), то можна зрозуміти, що Лука буде топити країну в арештах, репресіях та політичних вбивствах.

Я не знаю, чим і коли це скінчиться. Демократичного шляху зміни влади не допустить Лукашенко. Протести втопить в крові той самий Лукашенко за допомогою Кремля. Глухий кут.

А нам зараз потрібно тільки координуватись з Європейськими державами і виробляти подальшу стратегію відносин з демократичною частиною білоруського суспільства.

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