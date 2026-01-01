Как рассказывает WSJ, Лукашенко консультирует команду Трампа насчет влияния на Путина и одновременно склоняет Путина к миру в Украине.

От себя же добавлю, что "самопровозглашенный" [да какой уж есть!] не просто не желает находиться меж двух огней в центре Европы, а еще и хочет вернуться – насколько возможно – от мордора к Цивилизации и ради этого готов быть удобным посредником между Трампом и Путиным, а если понадобится, то и между Трампом и Си.

Президент с почти 32-летним стажем, что превышает суммарное пребывание на такой должности Путина и Трампа (даже если в годы Путина-президента включать не только "и.о.", но и годы "президента" Медведева), имеет преимущество над обоими в опыте и может при желании – а такое желание вроде как и есть– стать мощным фактором мира и стабилизации.

[Хотелось бы, понятно, лучшего, но чем никакая Тихановской, то пусть уж такое.]

Это наш определенный шанс, стоит иметь в виду и соответственно учитывать, оставив разнообразные подробности прошлого историкам. Нам историю нужно сейчас не только вспоминать, но и делать.