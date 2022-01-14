Лукашенко попытался вручить букет человеку без рук: циничный момент попал на видео
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко попытался вручить букет цветов человеку без рук. Это случилось на церемонии вручения наград за духовное возрождение страны.
Соответствующее видео 13 января опубликовал Telegam-канал "Беларусь сейчас". Церемония состоялась еще 11 числа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Незаконно избранному президенту букет дала маленькая девочка. Его он попытался передать прямо в руки мужчине, сидевшему в коляске - но тот был инвалидом и не имел рук. Лукашенко, несмотря на это, не прекращал попыток вручить цветы, так что букет пришлось перехватить стоявшему рядом мужчине.
В соцсетях резко негативно отреагировали на такой поступок, а некоторые весьма жестко высказались о нелегитимном президенте:
"Название должно звучать так – человек без головы вручает цветы человеку без рук",
"Дед таблетки забыл выпить".
Церемония вручения наград за вклад в духовное развитие Беларуси состоялась во Дворце Республики 11 января
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Лукашенко попал в конфуз, когда фотографировался с детьми, сказав нелепую шутку.