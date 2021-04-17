Лукашенко анонсировал самое важное за 25 лет решение

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует принять "одно из принципиальных решений" за 25 лет.

Он сказал, что, скорее всего, это будет президентский декрет, но о чем именно – не уточнил, пишет "Белта".

"В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", – сказал Лукашенко.

Незаконно избранный глава государства отметил, что после решения оппозиция ничего не сможет сделать.

"Даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них (оппозиции) ничего не получится", – туманно отметил Лукашенко.

Сейчас в Беларуси по указу президента комиссия нарабатывает предложения по изменению Конституции, которые должны быть подготовлены до 1 августа. Ранее Лукашенко анонсировал перераспределение полномочий между ветвями власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская спрогнозировала уход незаконно избранного президента Лукашенко со своего поста в ближайшие месяцы.