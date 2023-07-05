'Лицемерие в худшем проявлении': в Британии возмутились реакцией РФ на обстрел ее войсками Краматорска

Страна-агрессор РФ, которая ударила по пиццерии в центре Краматорска и убила 13 человек, вышла на новый уровень цинизма. Россия распространила в ОБСЕ ноту с жалобой на "безосновательные обвинения" в нарушении международного гуманитарного права.

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Об этом заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Иэн Стаббс во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ, передает "Укринформ". Он отметил, что РФ распространила эту ноту на следующий день после обстрела, 28 июня.

Украинские спасатели в то время все еще пытались спасти людей из-под завалов в Краматорске.

"Российская делегация распространила среди всех делегаций вербальную ноту SEC.DEL/274/23, в которой пожаловалась на "безосновательные обвинения в нарушениях международного гуманитарного права", которые часто выдвигаются против российских военнослужащих, задействованных в так называемой специальной военной операции", – сказал дипломат.

Прокомментировал жалобы РФ он кратко. "Лицемерие в его худшем проявлении", – отметил Стаббс.

Он также добавил, что тысячи убитых гражданских украинцев, совершенные российскими солдатами зверства и депортация украинских детей, являются "отрезвляющим напоминанием о том, что Россия постоянно демонстрирует полное пренебрежение к международному гуманитарному праву".

Напомним, что в министерстве обороны России традиционно похвастались ударом по украинскому Краматорску на Донетчине, в результате которого погибли мирные жители. Военные страны-агрессора назвали разрушенную ракетой пиццерию, в которой находились, в частности, и дети "пунктом дислокации" командиров одной из бригад ВСУ.

Граждане России также расхвалили атаку оккупантов на кафе, в результате которой погибли дети и взрослые.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 июня оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В 19:32 они нанесли удар по центру города и пгт Беленькое. Было попадание в общепит, где погибло более 10 человек, среди жертв были дети.

– В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня. Число погибших из-за этого террористического обстрела возросло до 13 человек.

– В Доброполье в Донецкой области 30 июня простились с сестрами-близнецами Юлей и Аней Аксенченко. Девочки, которым в сентябре должно было исполниться по 15 лет, погибли в результате удара по Краматорску.

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