'Лицемерие РФ': в ООН отреагировали на созыв Россией заседания Совбеза для критики поставок оружия в Украину

Страна-агрессор Россия созвала заседание Совбеза ООН, на котором обсудят поставки Украине оружия для борьбы с российскими захватчиками. Сама РФ эту военную помощь регулярно осуждает. В понедельник, 22 января, в день проведения заседания около полусотни стран-членов ООН сделали заявление, в котором указали на лицемерие России.

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Для прессы его зачитал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Вместе с ним к журналистам вышли представители стран, поддержавших это заявление, передает "Укринформ".

"Сегодняшнее заседание является еще одной попыткой Российской Федерации отвлечь внимание от своей агрессивной войны против Украины и усиленной кампании систематических воздушных ударов, которые убивают мирных жителей и разрушают критически важную инфраструктуру", – говорится в заявлении.

В ООН отметили, что в то время, когда Украина пытается защитить своих граждан от российской агрессии, РФ убивает украинцев не только своим оружием, но и вооружением, которое она приобрела у других стран.

Учитывая это, авторы заявления осудили поддержку российской войны со стороны Ирана, Беларуси и КНДР. В ООН указали на нарушение Россией и КНДР эмбарго по поставкам оружия, принятого рядом резолюций Совбеза. Также есть четкие доказательства незаконной передачи Ираном ударных беспилотников Российской Федерации в период, когда действовали ограничения, запрещающие такие действия в соответствии с резолюцией Совбеза.

В документе содержится призыв ко всем странам не предоставлять оружие и военную технику РФ, в том числе ракеты и беспилотники, и не оказывать агрессору другую поддержку. Также государства-члены ООН, включая Россию, призвали полностью выполнить соответствующие резолюции Совета безопасности.

"Мы должны обеспечить ответственность за серьезные преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, а также обеспечить правосудие для всех жертв и предотвратить будущие преступления", – отметили в ООН.

Заявление подписали страны Евросоюза, Австралия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Молдова, Маршалловы острова, Южная Корея и Соединенные Штаты Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне заседания Совбеза ООН Россия устроила показательное преступление в оккупированном Донецке. Захватчики нанесли удар по рынку в Кировском районе города, вследствие чего погибли 27 человек. Трагедию уже назвали самой масштабной с начала оккупации областного центра.

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