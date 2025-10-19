Нобелевская неделя прошла. Премия мира ушла венесуэлке Марии Мачадо "за неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы". Президент США Трамп с его семью завершенными войнами на этот раз остался без желанного трофея. Но это нисколько ни убавило его решительность заниматься делами миростроительства и дальше, особое внимание уделяя украинскому треку, как самому сложному узлу современных международных отношений. И здесь снова наметились некоторые значимые тенденции.

Начать следует с самой острой темы минувших дней: обеспечение военного паритета Украины и России, который можно обеспечить путем передачи Киеву крылатых ракет Tomahawk, способных поражать критически важные для Кремля цели в глубине российской территории. Оружие данного типа вызывает панику Путина, хотя Украина и без того уже реализует очень серьезные военные решения ракетно-дронового типа, повергающие Москву в состояние нервозности, если не истерии.

Российская армия вторжения все чаще прибегает к методам террора украинского народа. Причина состоит в утрате стратегической инициативы на фронте, а также в надежде на превращение зимнего сезона в гуманитарную катастрофу, путем лишения украинцев средств для обогрева жилищ. Подобная тактика является геноцидной и все больше закрепляет за Путиным имидж военного преступника, выдачи которого требует ордер Международного уголовного суда.

На фоне обозначившейся картины хозяин Белого дома Трамп реализует свою дипломатическую игру. Её элементами уже стали: спонтанный телефонный разговор с диктатором Путиным; проведение встречи с президентом Украины Зеленским; оглашение план личной встречи Трамп-Путин в Будапеште.

Телефонный контакт Путин-Трамп произошел по инициативе Москвы. В Кремле боятся поставок ракет Tomahawk Украине, а также встревожены растущим разочарованием американцев в Путине после антиизоляционистского саммита на Аляске. РФ попросила США отменить поставки опасных ракет, и предложила встречу в символическом Будапеште для сепаратного обсуждения войны против Украины.

"Продуктивный разговор", развитие успехов мира в Газе, рандеву на "венгерском острове свободы" – в таком обрамлении протекала встреча Трампа и Зеленского. Американская сторона продвигает тезис о необходимости завершения "бесславной" войны.Переговоры были сложными, Трамп идет в фарватере жестких требований завершить боевые действия на тех позициях, что существуют на текущий момент времени. Касательно передачи крылатых ракет Tomahawk, то Вашингтон пока придерживает этот козырь в рукаве. "…пора прекратить определять границы с помощью войны и героизма. Нужно остановиться там, где находятся сейчас", – таков генеральный посыл Трампа. Украинская сторона однозначно его слышит, но как говорится есть Путин, у которого большие больные амбиции, которые ведут к геополитической глухоте.

Трамп давит на руководство Украины, но у него есть серьезная опора в лице "коалиции решительных". Важнейший аспект устойчивого мира – гарантии безопасности Украины от нового этапа российской агрессии. А такие планы в Кремле никто не отменял. Мир сейчас реалистично достичь только через силу и при участии стран Европы, ведь именно ним РФ перманентно угрожает.

К числу очевидных слабостей трамповского предложения следует, прежде всего, отнести игнорирование равноправным статусом Украины и ЕС, которых США делают статистами, хотя именно они ключевые игроки. Также в самой Москве не выказывают искреннего интереса в достижении мира. Путин продолжает манипулировать, используя своих венгерских подручных, а именно раскольника Орбана, как прокладку. Наконец, сама по себе текущая линия фронта очень протяженная, её крайне трудно контролировать, а значит очень необходимы миротворцы, как возможный инструмент поддержания баланса.

Без надежных гарантий безопасности Украине, без контроля над путинской военщиной, без учета мощнейшей российской гибридной угрозы ЕС и странам Запада в целом Будапешт 2.0 рискует стать новым Мюнхеном, суля лишь новые грядущие военно-политические беды.