Сейчас все знают Джонсонов Бориса и Майка — о Линдоне уже забыли, но история напомнила.

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Линдон Джонсон в 1968 году, находясь на президентской должности, снял свою кандидатуру с очередных выборов ещё до съезда партии, на котором должен был номинироваться, — как только что сделал Джозеф Байден.

Он тоже был представителем Демократической партии.

Партийный съезд тогда тоже проходил в Чикаго.

В конце концов кандидатом в президенты от демократов тогда стал Хамфри, сейчас говорят о Харрис.

В тех выборах принимал участие Роберт Фрэнсис Кеннеди (отец), сейчас — независимый Роберт Фрэнсис Кеннеди (его сын).

От республиканцев тогда баллотировался в качестве официального кандидата бывший вице-президент (Никсон), сейчас — бывший президент (Трамп).

В 1968 году произошло покушение на бывшего соперника действующего президента (из его же партии) — на Роберта Кеннеди, который был убит. В 2024 произошло покушение тоже на соперника действующего президента — на Дональда Трампа, но снайпер промахнулся.

Что было в 1968 году потом? Хамфри выборы проиграл. Сейчас Харрис, если выдвинут именно её, тоже должна проиграть, ибо ещё менее популярна, чем Байден, и является самой неудачной из всех возможных кандидатур вместо Байдена, если иметь в виду шансы на победу.