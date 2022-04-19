Лавров заявил о 'следующей фазе' войны и отличился новым враньем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазе так называемой "спецоперации". Также дипломат прокомментировал возможность нанесения ядерного удара по территории Украины.

Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью каналу India Today. По его словам, Кремль не стремится свергнуть действующую власть страны.

"Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора", – сказал пропагандист.

Лавров традиционно соврал о кровавых убийствах населения в Буче, где российские солдаты пытали и насилования мирных жителей. Дипломат приписал эти преступления неким "неонацистскими батальонами", а также пообещал "установит правду о произошедшем".

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"И мы не остановимся перед установлением правды", – сказал министр.

Что касается возможности ядерного удара по Украине, то Лавров прокомментировал это следующим образом: "Не рассматривается возможность использования ядерного оружия. На этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений".

Также пропагандист в очередной раз подчеркнул, что оккупационные войска "действует только против военной инфраструктуры и не против гражданских".

"Эта операция продолжится, следующая фаза этой "спецоперации" сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой "спецоперации", — заявил глава МИД и отметил, что целью России является полный захват Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Кремля Владимир Путин присвоил почетное звание "Гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Именно она совершила больше всего преступлений против мирного населения в Киевской области.