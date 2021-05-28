Латвия заморозила дипотношения с Беларусью

Отношения между Латвией и Беларусью сегодня можно считать замороженными с дипломатической точки зрения. Поспособствовали этому последние события вокруг ареста в Минске журналиста Романа Протасевича.

Об этом заявил латвийский посол Эйнарс Семанис, передает Latvijas Radio. По его словам, Беларусь еще не поместила в свой "черный список" работников дипведомства Латвии, поэтому можно надеяться на нормализацию отношений в будущем.

"По сравнению с событиями в октябре прошлого года, когда Беларусь требовала от Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию, ситуация с отношениями наших стран очень плохая и очень печальная. Тогда работа посольств не была прервана, сейчас же деятельность посольства Латвии в Минске приостановлена, остался один работник, отвечающий за административные вопросы", – отметил Семанис.

Он добавил, что за последние годы сотрудничества Латвии и Беларуси в секторе технологий было уделено много внимания. Несмотря на политические разногласия, экономические отношения между двумя государствами в течение последнего года, особенно в приграничных регионах, существенно не ухудшились.

"Мы соседи. И повестка дня экономического сотрудничества наших стран охватывает практически все сферы экономики. Если возьмем соседние регионы, например, Витебскую область и Латгалию, то там очень тесный контакт. Даже когда весной и летом прошлого года начался COVID-кризис, я не могу сказать, что экономическое сотрудничество каким-то образом уменьшилось, есть определенные изменения, но сотрудничество продолжается", – объяснил латвийский посол.

В связи же с последними событиями, добавил он, пока невозможно прогнозировать, сколько времени потребуется на размораживание дипломатических отношений между двумя странами.

"Латвия и Беларусь подписали серьезные международные соглашения, связанные с правами человека и свободой, поэтому мы не можем оставаться в стороне и быть равнодушными к событиям, происходящим у соседей", – подчеркнул Семанис.

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