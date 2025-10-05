Два ключевых вопроса, которые формируют западную политику в отношении нашей войны:

Кто сейчас побеждает? Может ли в принципе Украина победить?

(Є ще третє питання: в якому форматі Заходу вигідна поразка росії? Але це питання відкладемо на інший раз.)

На початку своєї каденції Трамп був переконаний, що росія перемагає: по-перше, вона завжди перемагає (насправді ні, російських поразок значно більше); по-друге, росіяни створили інформаційний фон, що ось-ось, і Київ впаде. Нині навіть з вікон Білого дому, при всьому бажанні, не можна побачити російської перемоги (це не означає, що США стануть на бік України, але зміна політики буде, хай і не така, як ми хочемо).

Друге питання здається складнішим, але якщо припинити думати про вибори і почати думати про перемогу, то вона не забариться. З чого починати – з величезного списку невирішених проблем. А що стосується української спроможності, то ось вона у цій новині. Слава героям.