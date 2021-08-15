Как энтомолог, могу вам заметить, что нет ничего интереснее наблюдения за простейшими. Это которые из отряда офиса простых решений. Семейства международные. Они не знают границ.

Вот, пишешь пост:

"А хорошо, что Афганистан теперь не под внешним управлением, правда? Внеблоковый статус, МВФ не будет требовать всяких там дурацких судебных реформ. Никаких тебе гей-парадов и медицинского каннабиса. Всего лишь — да какие там тонны — горы! — посконного героина. Духовность и крепкая семья. Маски носить не надо, про локдаун вообще никто не слышал. И Китай денег даст.

Как вольно дышится в освобождённом Афганаре.

Надо просто перестать стрелять".

И тут же на свет прилетает представитель вида "русский трампист". И откладывает личинку: Ага, ну как там твой мудрый Байден, а Аркаша???

Ты, конечно, так, крякаешь, и немножко приседаешь. Ну, потому что ты привык к сложносочененной цепочке, в которой тысячи факторов-звеньев, и тебе тяжело логику провести прямой простейшей линией от начальной точки "страна погрузилась во мрак дичайшего средневековья" до конечной точки "Байден". Но ок.

Начинаешь пытаться. Посмотреть на мир фасеточными глазами простейшего.

Пишешь ему: так, дружочек. Ну-ка, давай-ка. Урок истории. Новой. Даже новейшей. Даже самой новейшей. Вот, прям вчерашней истории. Я понимаю, что все, что дальше тридцати секунд, для тебя не существует, но давай все же попытаемся. По пунктам.

Итак.

Кто принял решение о выводе войск США из Афгана? Кто в марте двухтысячного подписал в Катаре мирный договор с Талибаном?

Кто сейчас строчит в твиттере "Если бы я по-прежнему был президентом, мир бы увидел, что вывод наших войск из Афганистана был бы подкреплен обязательствами. Я лично беседовал с лидерами „Талибан“ на предмет того, понимают ли они, что то, что они делают сейчас, неприемлемо".

Да-да, это он прямо сейчас своей головой через рот сказал, идиот, прости господи. Да-да, этого идиота они выбрали президентом. Лично он талибану в глаза заглянул и они ему обещали.

Ну, и кто же это у нас тут такой розовенький, такой красивенький, обкакался, у-тю-тю, сюси-пуси…

Молчит. Не отвечает почему-то.

Садись, дурак. Два. Ступай, учи матчасть. Осенью пересдашь.

Или вот пишешь ему: не понял. Ты что, против "Америка ферст"? Тебе что, мало триллиона, закопанного в пустыню? Ты что, предлагаешь и дальше тратить святые белые американские доллары на поддержку "этих черных верблюдо***бов"? Ты не хочешь вернуть их в бюджет и сделать нам грит агейн? Может, ты еще и за мигрантов? Трампа, с*ка, не любишь?? В глаза смотреть!

Молчит. Не отвечает почему-то.

И так у простейших всё. Всегда. Везде. По обе стороны океана.

Попугай посмотрел в глаза Талибану, они ему, бл*дь, "обещали", Карл, он с ними пожахался в десны, подписал мир-дружбу-жвачку, пришел следующий президент, посмотрел, почесал репу: да, тут предыдущий парень принял решение, которое я, наверное, не принял бы никогда в жизни, но раз уж он сделал этот шаг, и его поддерживает половина населения страны, а мне нужен рейтинг и следующие выборы, и мне, и вправду, будет очень сложно объяснить как и этим людям, так и многим другим, зачем мы каждый год за океаном кладем по двести жизней наших граждан, двадцать лет, год за годом, а тут ничего не меняется и, видимо, не поменяется…

Ок, решение принято. Делаем.

И вот двадцать лет людей из четырнадцатого века приучали-приучали к двадцать первому, ничего не получилось, плюнули, ушли, тут же моментально все посыпалось — никакой там Талибан ничего не захватывает, весь Афганистан — это и есть талибан, он им всегда и был, он просто возвращается в свое естественное состояние, как это было уже при Наджибуле, когда талибы взорвали статуи Будды, помните? — тогда было всё ровно то же самое, что сейчас, один в один, за две недели Афган стал опять одним большим талибаном, доктора Наджибулу повесили в Кабуле на дереве, тех, кто не успел бежать за Пяндж, убили, тех, кто поверил в двадцать первый век, предали, и у них теперь нет никакого выхода, либо умереть, либо поднять руки, и самим стать талибами, а девочкам опять стали отрезать носы вместо уроков физики.

Кто наср*л афганцам в штаны?

Байден!!!

Ничего не напоминает?

Я ж говорю — энтомология, это очень интересно.

А тут, за Пянджем, есть еще одно простейшее. Которое двадцать лет платило-платило талибам за убийство американских солдат — ой, вы слушаете "Маяк". Как-так вышло-то.

Готовься, страна огромная, у тебя тут новый интернациональный долг созрел, кажись.

В Афганистане, в черном тюльпане…

Ну, я писал уже об этом.

Повторяться не буду.

На мой взгляд, это, конечно, ошибка. Может, еще лет двадцать, и страну удалось бы вытащить — ну, если не в двадцать первый, то хотя бы в двадцатый. Как это удалось британцам когда-то, когда до переворота Кабул был самым продвинутым городом Средней Азии — Ближнего Востока, с университетами и девушками в миниюбках. Ну, как Тегеран до исламской революции.

Но стратегия поменялась. Аль-Каида и Талибан теперь не основная угроза для США. Основная угроза теперь — влияние России и Китая в Европе. США вновь обратили свой взгляд на евро-атлантическое партнерство. Которое со своим "Америка ферст" чуть не в ноль ушатал предыдущий попугай. И надо все налаживать заново. И менять новое сотрудничество на санкции против "Норд-Стрим АГ" .

Логическая цепочка получается несколько сложнее, чем прямая линия, правда?

И это мы говорим только о доле американской политики. А есть еще миллион факторов.

Да черта с два там! Как об cтенку горох. Только прямая, никаких сомнений!

Кто насрал в штаны "Северному Потоку"?

Байден!

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