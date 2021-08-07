В России оскорбления Азербайджана стали новым нарративом говорящих голов?

По всей видимости – да.

Скандал с высказыванием лидера ЛДПР Владимира Жириновского стал, пожалуй, отправной точкой для ИПСО, которую сейчас российские пропагандисты развивают в направлении Азербайджана. Оскорбления и принижения, от лица тех или иных говорящих голов, журналистов, политиков…

Началось с Владимира Жириновского, продолжилось остальными, в частности, Александром Коцем, известным генератором дешёвых фейков, журналистом Сергеем Михеевым, утверждающим, что азербайджанцы понаехали в Россию в 90-х, когда им “жрать” было нечего и так далее.

Видео дня

Насчёт “жрать” нечего и прочих “па” можно дискутировать весьма долго, макая российских “экспертов” мордой в “ножки Буша” и гуманитарную помощь из Украины в реально голодающие города России. Но, не экскурс в историю я сейчас намерен провести, а банальный анализ происходящего.

Россия никогда не была и не будет другом Азербайджану, но взвешенная двусторонняя политика, помогала создавать баланс ситуации в регионе десятилетиями. В настоящее же время, Азербайджан нанёс серьёзные репутационные потери России. В первую очередь деоккупацией части Нагорного Карабаха, во-вторую, фактически, интеграцией с Турцией на всех уровнях, от экономической и политической, до - военной.

В настоящее время Баку настаивает на демаркации границы с Арменией, в деоккупирвоанных районах Нагорного Карабаха, что Ереван провокациями старается всячески сорвать и привлечь ОДКБ на свою сторону в данном споре. В ближайшей пятилетней перспективе, российские “миротворцы” должны будут покинуть зону своей “ответственности”, по сути, открывая Баку путь к полной, 100%-й, деоккупации региона.

Факт в том, что Россия в нынешних геополитических условиях в открытом противостоянии с Азербайджаном за Нагорный Карабах, на политической и не только политической арене, больше потеряет, чем приобретёт. Тем более что с мнением Турции ей следует считаться, с учётом прямого соприкосновения российских ВС и наёмников, с турецкими войсками на севере Сирии и в Ливии.

Некоторое время назад я уже обращал внимание на то, что информационные ресурсы подконтрольные МО РФ развернули настоящую чёрную пиар-кампанию против выходцев с Кавказа, в частности – азербайджанцев. То есть, ресурсы МО РФ целенаправленно нагнетают обстановку на этническом плацдарме, вызывая неприязнь и недоверие к строго определённой этнической группе.

Нечто подобное можно было наблюдать в 1990-е, особенно в период первой чеченской войны, которую Россия с позором проиграла.

Но, за нагнетанием недоверия на внутренней арене, включились более тяжеловесные игроки, сыплющие оскорблениями и, открыто дестабилизирующие двусторонние дипломатические отношения. И, как не странно, а все эти посылы имеют явную аффилиацию с Фрунзенской набережной.

Очевидно, что через 4 года Москва просто так из Нагорного Карабаха уходить не будет, но к тому времени поставлена задача максимально разорвать отношения и вызвать максимально враждебное отношение к соответствующей этнической группе внутри России.

Проще говоря, в России началась информационная и психологическая подготовка к предстоящей и неизбежной деоккупации Нагорного Карабаха.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.