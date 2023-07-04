'Крайнее обострение отношений': в МИД Грузии отреагировали на 'мягкую высылку' их посла из Украины

В министерстве иностранных дел Грузии резко отреагировали на высылку своего посла из Киева, причиной которой стало критическое ухудшение состояния здоровья экс-президента и политического заключенного Михеила Саакашвили. В Тбилиси посчитали это крайним обострением отношений между двумя столицами.

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Об этом сообщили в грузинских СМИ. Грузинское внешнеполитическое ведомство не готово принимать зеркальные меры по отношению к послу Украины в Тбилиси, но крайне не одобряет решение, принятое украинской властью накануне.

"Это крайнее обострение наших дружественных отношений. Пока мы не будем применять ответных мер", – передают слова представителей МИД Грузии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что инициатором высылки грузинского посла из Киева стал президент Зеленский, отреагировавший на состояние Михеила Саакашвили, который продолжает находиться в тюрьме Тбилиси, напоминая узника концлагеря. По мнению гаранта, дипломат должен провести серьезный разговор со своим руководством, фактически убивающим политического заключенного по указанию Москвы.

После этого послу Грузии был высказан решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния Саакашвили. Ему также рекомендовано вернуться в Тбилиси для "проведения консультаций" по разрешению ситуации.

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