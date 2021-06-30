Коровы, пиво и даже тюрьма: как мотивируют делать прививки от коронавируса в разных странах мира

Все государства мира стараются как можно быстрее провести COVID-вакцинацию населения. Однако не все граждане согласны с этим, поэтому властям приходится прибегать к различным ухищрениям – одни раздают живых кур и коров, а другие разыгрывают денежные призы.

Как страны стимулируют граждан вакцинироваться — читайте в подборке OBOZREVATEL.

В начале мая глава государства Александр Вучич заявил, что он готов заплатить три тысячи динаров (около 25 евро) каждому, кто сделает прививку.

Позже к этой инициативе присоединились различные кафе и торговые центры, которые предложили скидки, ваучеры и бесплатные обеды за прививку от COVID-19. Такая щедрость легко объясняется – чем раньше все вакцинируются, тем быстрее снимут карантинные ограничения.

Видео дня

К примеру, кафе "Библиотека близ Милютина" в городе Крагуеваце уже много лет проводит своеобразный день открытых дверей – все желающие могут сдать кровь, а взамен получить вознаграждение. В этот раз традицию немного изменили – вместо сдачи крови нужно было сделать прививку от коронавируса. А тех, кто пришел, ждало угощение – бык на вертеле и тушеная дичь.

Сербия – не единственная страна, где вакцинированные люди могут претендовать на поощрение. В израильской консервативной общине, члены которой отказываются от прививки из-за религиозных убеждений, раздавали продукты питания.

А в местных школах даже проводилось соревнование по вакцинации – его участники могли выиграть билеты на культурные и спортивные мероприятия.

По статистике, каждый пятый американец не планирует делать прививку от COVID-19. Чтобы переубедить граждан, власти штатов Коннектикут и Нью-Джерси объявили программу "рюмка и пиво". В рамках инициативы все люди, сделавшие прививку, получают сертификат на бесплатное пиво или рюмку крепкого алкоголя в местных барах.

Губернатор штата Мэриленд пообещал выдавать чеки на 100 долларов всем сотрудникам бюджетных учреждений, которые пройдут вакцинацию. Похожую акцию устроили и в Западной Вирджинии – там все жители от 16 до 35 лет получают по 100 долларов за COVID-укол.

В Детройте каждый житель города, который довезет до места специального центра потенциального получателя вакцины, получит подарочную карту на 50 долларов. А в Лос-Анджелесе собираются выдавать всем привившимся по бесплатному пакету с фруктами и овощами.

Чтобы ускорить процесс вакцинации, даже привлекли сайты для знакомств. К примеру, пользователи Tinder могут получить бесплатные "суперлайки", а Bumble и Badoo подарят доступ к функциям "Центр внимания" и "суперсвайп".

Со следующего месяца в стране запустят лотерею, в которой смогут принят участие только привитые граждане.

каждый 2-тысячный вакцинированный будет получать по 500 злотых (около 3,5 тысяч гривен);

каждый неделю будут разыгрывать 50 000 злотых (около 358 тысяч гривен);

каждый месяц – по 100 000 злотых (около 716 тысяч гривен);

а в финале будет разыграно два раза по 1 млн злотых (7,1 млн гривен).

Власти одного из регионов придумали очень нестандартную акцию – каждую неделю среди вакцинированных будут разыгрывать живую корову стоимость 10 тысяч бат (8,5 тысяч гривен).

По данным СМИ, после анонса этой программы число желающих сделать прививку выросло с сотен до тысяч человек.

Власти Воронежской области также решили поощрять массовую иммунизацию – один счастливчик, сделавший прививку, 1 сентября получит гордость российского автопрома – LADA Granta.

А в Хабаровске вознаграждение значительно скромнее – всего десяток яиц за прививку. Зато москвичи могут выиграть трехкомнатную квартиру – правда, не в столице.

Чтобы увеличить число привитых в сельской местности, местные власти выдают живых кур. И это работает: за короткое время число желающих получить укол выросло с 25 до 250 человек в день.

А вот на Филиппинах выбрали другой подход. Президент страны Родриго Дутерте просто пригрозил тюрьмой гражданам, которые откажутся от прививки.

"Вы выбираете: или вакцинация, или я отправлю вас в тюрьму ... Не поймите меня неправильно - в стране кризис. Меня просто раздражает то, что филиппинцы не прислушиваются к правительству", – сказал он во время телеобращения к гражданам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице ОАЭ Абу-Даби путешественники могут бесплатно сделать прививки от коронавируса. Воспользоваться этой услугой могут посетители с визами, выданными Абу-Даби, и владельцы паспортов, которые имеют право на туристическую визу.