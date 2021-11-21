Как говорил Шерлок Холмс: "Люди вообще невнимательны". Вот даже с учетом энергетического кризиса в Европе кто-то интересовался, как там и что в плане топлива думает делать Чехия? Никто? А Швейцария? Тоже? И самое интересное, это – нормально. Мы привыкли контролировать набор каких-то тем и у кого-то этот набор шире, у кого-то – уже, что очень редко дает повод расширения этих тем, а уж тем более – для их отслеживания на постоянной основе.

Но вот уже какое-то время мы с интересом следим за тем, что и как делает Япония в плане международных отношений. Как мы помним, Германия и Япония были признаны зачинщиками Второй мировой войны и прошли примерно один и тот же путь восстановления, с опорой на американские программы после военного восстановления. В итоге, этот дуэт вошел в топ 10 стран с развитой экономикой, а Япония и вовсе долгое время находилась на втором месте, после США. Но потом гигантские вложения в экономику Китая, в частности и со стороны Японии, подняли его над недавними фаворитами.

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До этого момента страны показывали примерно одинаковый пацифизм и особенно не лезли в какие-то мировые интриги, если их прямо никто не цеплял. А потом их пути стали расходиться и чем дальше, тем сильнее. Германия и до сих пор не осознала угрозу от РФ, чью агрессивность она выкормила со своей руки, но Япония быстро сделала правильные выводы и начала просыпаться, не собираясь дожидаться момента, пока дядюшка Ляо начнет диктовать свои правила игры. Оно и понятно, Япония – островное государство и наличие морского сообщения с остальным миром для нее критично, как важно и то, чтобы международным торговым путям ничего не угрожало.

И вот уже Япония закупает новейшие системы вооружений, а что самое главное – запускает свою оборонную промышленность на невиданные, за послевоенное время, обороты. Буквально через два-три года Япония выйдет на уровень, который позволит прямо отвечать на провокации Китая, а уж как японцы умеют воевать, мир знает очень хорошо и китайцам – не следовало будить дух самураев в храме Ясукуни. Теперь – поздно.

Но то, что происходит в Японии по части топлива мы не отслеживали, и как оказалось, за этим пристально смотрят россияне и как теперь понятно – не без оснований. Пару дней назад мы писали о том, что президент США Байден обратился к главам государств, добывающих нефть или имеющих крупные резервы, начать ее продажу с целью существенно понизить цены, поскольку ОПЕК+РФ заигрались в свои картельные игры и перестали обращать внимание на обращение к ним как-то вернуться во вменяемое русло.

Тут даже гадать нечего, кто стал инициатором этого цирка. Москва еще более жестко это сделала с газом и раскачивает рынок нефти. Но сделать это можно только посадив мир или отдельный регион, на голодный паек. Именно это РФ сделала с Европой и на сегодня оказалось, что конечным бенефициаром может стать не она, а Норвегия. Впервые за очень долгое время поставки норвежского газа превысили поставки Газпрома.

Викинги смачно поводили Путину по губам своими мечами так, что у него аж лысина начала потеть и кашлять. И вот нечто подобное Байден предложил сделать по части нефти – начать ее распродавать на пике цен и в курятнике послышалось растерянное кудахтанье. Сначала там стали писать о том, что Байден "правов таких не имеет" и вмешивается в механизмы рыночного регулирования цены.

Это Москва про рынок рассказывает! А когда тот кинул клич по другим странам, в Кремле даже кушать уже перехотели так, как раньше. Кушают, конечно, но уже как-то без удовольствия. У них всегда такое случается, когда кто-то перехватывает инициативу по нефти и газу или по тому и другому – сразу.

Ведь одно дело, когда ты используешь лексику Трампа и называешь Байдена выживающим из ума стариком, хотя сам Трамп не намного моложе, а по поводу психиатрических отклонений к нему куда больше вопросов, и другое дело, когда только что облитые помоями его слова не просто берутся к сведению его партнерами, а ситуация начинает переходить в практическую плоскость. По крайней мере, такое впечатление складывается по ядовитым статьям российской прессы, в которых чувствуется, что авторы сдерживают себя как могут, чтобы не назвать японцев бандеровцами. Пока у них это получается, но тексты все равно – очень своеобразные.

"Власти Японии приступили к обсуждению конкретных мер по выпуску на рынок нефтяных запасов из стратегического резерва с целью стабилизации цен на этот вид сырья… Законодательство Японии предусматривает использование резервных запасов нефти в случае недостатка поставок из-за глобальных проблем на рынке или стихийного бедствия".

Уже читая эти строки, мгновенно возникла мысль о том, что где-то дальше, по ходу пьесы, обязательно должно быть написано, что это – незаконно или по крайней мере – нехорошо. По крайней мере, когда комментировали обращение Байдена, адресованное к руководству ведущих стран мира, именно к этому выводу пришли буквально все российские "эксперты" и "аналитики". Но в том случае, все эпитеты адресовались инициатору этого мероприятия, а пока Япония не приступила к чему-то подобному, резких оценок давать нельзя, но и вообще без оценок обойтись не получится и тогда там намекают вот таким образом.

"Так правительство поступало после землетрясения и цунами 2011 года на северо-востоке Японии и во время войны в Персидском заливе в 1991 году.Однако в этот раз власти не планируют воспользоваться этой лазейкой и ищут другие более гибкие способы вывода запасов на рынок".

Из Москвы как бы говорят, разведя руки: "Как же так, ни землетрясения, ни цунами у вас и даже Фукусимы не случилось, а вы берете и начинаете своими грязными языками лезть в нашу чистую нефть!" Оно и понятно, если инициатива окажется подхваченной хотя бы несколькими странами и на рынок уйдут миллионы тонн нефти, то это безусловно подействует на цену нефти, но куда хуже будет другое. Оказывается, что играться с ценами может не только ОПЕК+РФ, но вполне можно организовать и контригру.

И поскольку такого прецедента еще не было, то это может полностью изменить правила игры. Если до этого добывающие страны на свой вкус игрались с ценами через объемы добычи, то теперь это может пойти в обратную сторону. Теоретически, они могут объявить эмбарго и вообще не продавать нефть с надеждой на то, что запасы иссякнут и они смогут диктовать свои условия еще более жестко. А если нет? Норвегия показала, как игры с газом способны сделать Газпрому нервы.

Ведь дверью-то можно хлопнуть, но пустят ли в нее тебя еще раз, вот в чем вопрос. Ведь потом прийдется восстанавливать поставки нефти и резервы снова начнут формироваться так, что в определенный момент они опять могут надавить на ОПЕК. В общем, перспектива вырисовывается не очень радужная и главное, что за этот рычаг взялся Вашингтон, он знает, как им пользоваться, можно не сомневаться. Премьер-министр Японии Фумио Кисида по этому поводу прямо сказал: "Мы сейчас рассматриваем, что можно сделать в координации с США и другими заинтересованными странами".

И возвращаясь к началу этой повести, обратим внимание на то, как жестко и взвешенно действует Япония и что делает Германия, чтобы понять то, насколько далеко разошлись их пути.