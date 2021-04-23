Консульство РФ в чешском Брно облили кетчупом. Фото

В ночь на пятницу, 23 апреля, консульство Российской Федерации в чешском городе Брно облили кетчупом. Личности людей, которые это сделали, пока не установлены.

Официальный представитель местной полиции Павел Шваб сообщил, что правоохранители расследуют дело как "нанесение ущерба имуществу иностранного государства", информирует чешский портал DenikN.

"Красные пятна обнаружены по обеим сторонам стены въездных ворот и на стене рядом с ними. В консульстве никого не было", – говорится в сообщении.

Это уже не первый подобный инцидент за последние дни. Так, в ночь на 18 апреля облили кетчупом стену вокруг территории посольства России в Чехии, расположенного на площади Бориса Немцова.

Люди, которые это совершили, пояснили в комментариях СМИ, что кетчуп символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".

Они потребовали от чешского правительства прекратить переговоры о поставках российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, а также о возможном участии РФ в достройке энергоблока АЭС "Дукованы".

В ту ночь к посольству также пришла группа людей и сыграла вслух песню Карела Крыла "Маленький брат, закрой ворота". Утром перед зданием появились студенты с антипутинскими транспарантами.

По словам представителя местных правоохранительных органов Яна Данека, задержанных доставили в местное отделение полиции, "без применения силы". Также он отметил, что их подозревают в "незначительном преступлении".

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