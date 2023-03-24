Колючая проволока и электронный барьер: в Польше рассказали о ходе строительства заграждений на границе с Россией

В Польше продолжают строить заграждения на границе с Калининградской областью страны-агрессора России. Уже построено 107 км заграждений, тогда как общая протяженность польско-российской границы составляет около 200 км.

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О ходе строительства рассказала пресс-секретарь Управления пограничной службы граничащего с Россией Варминьско-Мазурского воеводства Польши Мирослава Александрович, передает издание wnp.pl. По ее словам, с апреля 2023 года начнется создание электронного заграждения с системами слежения.

Это будет система датчиков и камер, позволяющая вести круглосуточное наблюдение за границей, независимо от погодных условий, без необходимости оставаться на линии границы.

Электронный барьер охватит всю сухопутную границу с РФ, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Заграждения на польско-российской границе начали строить в ноябре 2022 года по требованию пограничников. Его высота 2,5 м, а ширина 3 м. Оно состоит из трех рядов колючей проволоки, натянутой на вбитые в землю металлические столбы. Перед проволочным заграждением установлена ​​сетка для защиты от диких животных.

По данным Пограничной службы, в прошлом году было зафиксировано 11 случаев незаконного пересечения границы из России в Польшу.

"В этом году мы зафиксировали один случай незаконного пересечения границы, – добавила Александрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2022 года Польша достроила забор на границе с Беларусью. Его длина составляет почти 190 км, а высота 5 м. Забор начали строить в январе 2022 года на фоне миграционного кризиса.

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