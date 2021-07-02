Сравнивал в недавней статье шумные и масштабные США - и тихую “спящую” Канаду. Ковид заставил. Но украинскому читателю интересны будут и такие параллели: Украина и Канада. Как ни странно, а у этих стран много общего.

Да, Канада огромна, а Украина велика лишь по европейским меркам. Но если учитывать землю, пригодную для нормального проживания, то в Канаде ее менее 10% – полоса шириной 200-300 км вдоль южной границы, так что разница в размерах не столь уж велика. Еще сближают степи. Пишут, что они архетипичны, что сформировали менталитет украинцев и образ страны, и недаром именно в степях Манитобы осела миллионная украинская диаспора.

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Да и возникли страны практически одновременно: Квебек основан в 1608 году, торговый пост у горы Мон-Рояль в 1611 г. – на это время приходятся и первые большие победы запорожцев. Фактически же настоящая история Украины началась в 1648 году, когда Хмельницкий вступил в Киев. Тогда же началась история страны за океаном. Общее для них также двуязычие. И еще, едва ли не самое главное – обе были колониями.

Но этим сходство исчерпывается, и начинаются различия. ВВП Канады $1,7 трлн. (больше, чем в огромной России) против украинского $150 млрд. (меньше, чем в маленькой Венгрии). При сопоставимой численности населения. В чем же причина такого колоссального разрыва?

В метрополиях. Канадой правила Британия, в Украине хозяйничала Москва, а это империи разного качества. В России любят вспоминать о колониальных жестокостях англичан и в британских шкафах действительно много скелетов. Но ведь все империи стоят на костях! В том числе и Российская. Вспомните, как она присоединяла Кавказ – тотальным геноцидом. А об СССР и говорить не стоит, это была самая кровавая империя в истории. Но если уж ворошить темное прошлое, то не взглянуть ли на имперские результаты?

Какое наследство оставила Великобритания? Богатое. Системообразующее. Глобальное цивилизационное. США, Канада и Австралия – мировые лидеры. Отлично идут дела в Новой Зеландии. Южная Африка экономический локомотив континента. Индия динамично развивается и давно обошла Россию по ВВП. А что полезного дала миру Россия? Совсем немного, но много вредного. Потому что не только кровью строятся империи, но и культурой.

Римлян тоже не упрекнешь в либерализме, однако они на эллинском базисе создали европейскую цивилизацию. Та обогатилась немецкой энергией, облачилась в блестящие англосаксонские доспехи, окуталась французским флером – и стала глобальной. Цивилизация технологическая, правовая, кодифицированная. Да, все начиналось с жестокости, с колонизации и войн, с покорения варваров, но в итоге появился современный мир – и homo occidentalis, человек западный. Свободный.

Иное дело Россия. Империя Чингисхана была куда более жестокой, чем Римская, но оставила после себя лишь кости, пепел и повреждение русских нравов. Она не могла, да и не собиралась кого-то цивилизовать, но породила Московию, а та Российскую империю. Ту, конечно, не сравнить с монгольской, разве что в смысле жестокости, но и она всегда отставала – и от Запада, и от своих колоний. Почему? Из-за удаленности от центров мировой культуры? Периферийная империя, как писал Кагарлицкий в своей книге?

Но еще более далекие США и Канада не уступали Европе и даже вырвались вперед! В Канаде, например, первый пароход поплыл раньше, чем в Англии, а США уже в середине XIX века стали технологическим лидером.

Нет, дело не периферийности, а в качестве метрополии. Российская была второсортной. Финляндия, прибалтийские страны и Польша с Украиной по всем цивилизационным меркам опережали Московию. Древние Армения и Грузия тоже. Лишь Средняя Азия к моменту колонизации пришла в упадок, да сибирские племена уступали русским.

Низкое качество метрополии особенно наглядно проявилось сейчас, после распада СССР и отпадения колоний, определявших культурное лицо империи. Ее гранитная облицовка обвалилась, интеллектуальная подпитка прекратилась, настал момент истины - и мы видим стремительное одичание России. взгляните хотя бы на Путина и его окружение. Страна возвращается в свое естественное состояние...

Такая метрополия покорить обаянием культуры не может, ускорить развитие зависимых стран неспособна, а вот затормозить – с удовольствием. Тридцать лет прошло после объединения Германии, восточная часть которой не так уж и долго была под СССР, но хотя в интеграцию вложены огромные средства, более триллиона евро, разница между “осси” и “весси” все еще ощутима. О Кореях не стоит и говорить, но посмотрите снимки сверкающего Батуми и обшарпанного Сухуми!

Различие империй принципиально: бритты, импортируя сырье, экспортировали культуру и знания, специалистов и организаторов, товары и услуги, Россия – наоборот. Именно поэтому, а не из-за мифического интернационализма русских, в элиту империи входило так много немцев, украинцев, поляков, грузин, итальянцев, французов, англичан, потомков татар и пр. Ее блеск наводился чужими руками. Вот яркий пример: космические устремления СССР держались не на представителях “государствообразующего народа! Так, Циолковский был потомком Северина Наливайко, Королев родом из нежинских купцов, Шаргей-Кондратюк полтавчанин, а о происхождении Челомея, Глушко и Люлька говорят их фамилии.

С такой метрополией Россия была империей второго сорта, не экспортирующей, но импортирующей цивилизацию. И при этом жандармствующей. Поэтому Риму подражали еще тысячу лет после его падения, вокруг Британии и сейчас группируется огромное Содружество наций, а от России все бегут и все противятся ее “интеграционным” попыткам. Ибо она несет отсталость и смерть. Буквально.

Продолжим сравнения. В 1913 г. в Канаде проживало 7,5 млн человек, в Украине 35 млн. Царизм душил язык и культуру, но не убивал и с 1870 по 1913 годы, несмотря на то, что в Сибирь и на Дальний Восток переселилось около 1,6 млн украинцев, а за океан еще 413 тыс., население Украины почти удвоилось! Тогда как за такой же срок советской власти, несмотря на массовый приток людей из России и других республик, оно выросло лишь до 41, 8 млн (перепись 1959 г.). За 46 лет прирост менее 20%. В РФ он составил 100%!

Это результат целенаправленного геноцида. Голодомором Сталин убил миллионы, но еще раньше началось уничтожение украинской интеллигенции и крестьянства – миллионы были сосланы в Сибирь. Затем война и снова геноцид: в 1943-44 годах сотни тысяч украинских юношей были погублены на Днепре и Молочной, в лобовых атаках немецких позиций с одной винтовкой на троих. И еще сотни тысяч убитых и депортированных на Западной Украине – отец видел огромные этапы в Магадане в 1947 году.

Неудивительно, что Украина на 8-м месте в мире среди стран с наименьшей долей детей в возрастной структуре. На 10-м по наибольшей естественной убыли населения. На 5-м по уровню смертности. По средней продолжительности жизни она на 100-м месте в мире (72,9 года) против канадских 82,2 (15 место, доковидные данные). 3-4 млн украинцев выезжают за границу на заработки, тогда как Канада широко привлекает иммигрантов. Особенно убийственны последствия российско-советского образа жизни для мужчин: Украина на 3-4 месте в мире по этому показателю – их всего лишь 86,3 на сто женщин! В Канаде же лишь небольшое преимущество женщин, и то за счет старшей возрастной группы (65+), а к 40 годам наоборот, избыток мужчин. Хоть завози невест!

Канада на 16 месте по индексу человеческого развития (2019), Украина на 74-м. Канада на 12-м среди самых конкурентоспособных стран мира, Украина на 85-м. В Топ-40 лучших вузов мира обычно входят 2-3 канадских, украинские надо искать в Топ-400. И так далее и тому подобное.

Как видим, при меньшем населении Канада добилась неизмеримо большего! Может, там тяжелее работают? Не намного. Но продуктивнее. Значит, при прочих равных условиях (а Украина далеко не бедная ресурсами и человеческим потенциалом страна, это благословенная земля), многое зависит от стартовых позиций бывших колоний. Канадцам повезло с Англией и с соседом Америкой, к тому же у них метрополию отделял океан, у неньки же под боком вечно будет Россия. Это ее крест.

Стоит поговорить и об индустриализации. Многим, особенно в Донбассе, кажется странным, что индустриальная мощь не является символом и залогом благополучия и развития. УССР была наиболее индустриально развитой советской республикой, мы гордились этим, но по доле промышленности в ВВП сейчас лидирует Экваториальная Гвинея. Затем следуют Катар, Ливия, Ирак. Индустриализация отнюдь не безусловное благо. С 1913 по 1940 годы (из них семь пошли на войны и революции) украинская промышленность выросла в семь раз. Феноменальный рывок! Доля производства средств производства достигла 62% (при царе составляла всего лишь 36%). Но надо ли говорить Москве спасибо за это? Ни в коем случае!

Перед войной Украина давала половину общесоюзного производства угля и стали, две трети железной руды и чугуна. Будь она независимой, заняла бы второе место в Европе по выплавке чугуна, третье по производству стали, четвертое по добыче угля.

Это хорошо? Нет. Уровень жизни упал при этом катастрофически. Индустриализация требовала колоссальных жертв, но заводы работали на войну, которую затевал Сталин. В первую пятилетку в тяжелую промышленность Украины шло 87,5% капвложений, а в легкую и пищевую всего 12,5%. Это означало индустриальный ГУЛАГ в масштабах страны.

“Пушки вместо масла!” – скандировали нацисты, готовясь к переделу мира, но мы готовились усерднее. У нас даже хлеба не было. Раскулачивание и Голодомор это также дань за чрезмерную индустриализацию. Страна голодала, дефицитом стало все, даже товары первой необходимости. Народ роптал, в ответ Москва прибегла к новым репрессиям. Тысячи и тысячи рабочих, инженеров и директоров стали “вредителями” – и лагерной пылью. Дорого обошелся Украине русский социальный эксперимент!

Наглядное доказательство это карта уровня преступности по областям страны. Она очень напоминает карту продолжительности жизни (на востоке существенно ниже), распространения алкоголизма (с этим наоборот) – и русского языка. А также карту областей, тех, кто голосовал за Януковича, а теперь за Бойко-Медведчука. Все это плата за индустриализацию, за соседство с Россией и сопутствующую маргинализацию.

Свирепая метрополия оставила такой след (наследством это назвать трудно), что ликвидировать последствия придется долго. И даже если случится невероятное чудо и в России придут к власти демократы (откуда только они возьмутся?), нет никаких сомнений в том, что она и тогда будет всячески тормозить неньку. Демократия там заканчивается на слове Украина. И потому – прочь от Москвы!

Ковидный постскриптум

Я уже писал, что Канада в силу непрофессионализма федерального правительства провалила вакцинацию и лишь сейчас набирает темп - полностью вакцинирована уже почти треть населения. Для сравнения: в США 46,7%. Тогда как в Украине таких менее миллиона человек, всего 1,72%...

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