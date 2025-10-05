Профсоюзам и похожим на них организациям профессиональных дармоедов цивилизованных стран Европы нужно срочно что-то делать, иначе все они скоро останутся без работы, ведь социальные стандарты в ЕС и без них поддерживаются на очень высоком уровне.

Вот вся эта многочисленная шобла и переключается то ли на защиту окружающей среды и трудящихся друг от друга, то ли на что-то международное – спекулируя, к примеру на старинном человеческом антисемитизме, который теперь так удобно и современно можно называть защитой палестинцев Газы.

На самом же деле все призывы насчёт прав бандюков Палестины (с их верными невинными избирателями) переводятся со всех языков одинаково:

ЛЕВЫЕ ХОТЯТ КУШАТЬ!

Им не до подробностей – кто там в далёкой Палестине своим массовым воинственным голосованием сначала привёл террористов ко власти, кто после этого действительно начал террор на земле Израиля и кто является настоящим агрессором (поскольку всё это – лишние летали), как многим, кстати, безразлично и то, кто начал войну в Украине.

Им просто нужно тупо имитировать бурную деятельность, чтобы не потерять своё место под солнцем.

И где ж вы, бл*ди, все были со своими лозунгами 7 октября 2023 года?